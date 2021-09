DGAP-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Hapag-Lloyd beteiligt sich am JadeWeserPort Wilhelmshaven (deutsch)

EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Hapag-Lloyd beteiligt sich am JadeWeserPort Wilhelmshaven

EUROKAI GmbH & Co. KGaA Hapag-Lloyd beteiligt sich am JadeWeserPort Wilhelmshaven

Die Hapag-Lloyd AG hat am 28. September 2021 mitgeteilt, sich am JadeWeserPort, nämlich mit 30 % an der EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG sowie mit 50 % an der Rail Terminal Wilhelmshaven GmbH zu beteiligen und die entsprechenden Anteile von APM Terminals zu übernehmen. Der Terminalbetreiber EUROGATE hält weiterhin die verbleibenden Anteile. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden wird der Abschluss der Transaktion innerhalb weniger Monate erwartet.

Mit dem neuen Partner und Kunden Hapag-Lloyd AG bekommt der Tiefwasserhafen Wilhelmshaven aufgrund der Entwicklung zu immer größeren Containerschiffen in den kommenden Jahren eine sehr gute Wachstums-Perspektive.

Hieraus können sich im Segment EUROGATE positive Sondereffekte auf das Jahresergebnis 2021 ergeben, die sich anteilig auch auf das EUROKAI-Konzernergebnis 2021 auswirken würden.

Hamburg, den 28. September 2021

Die persönlich haftende Gesellschafterin

Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH

