DGAP-Adhoc: Helvetica verstärkt die Unternehmensführung (deutsch)

Helvetica verstärkt die Unternehmensführung

^ EQS Group-Ad-hoc: Helvetica Property / Schlagwort(e): Sonstiges Helvetica verstärkt die Unternehmensführung

22.10.2021 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, 22. Oktober 2021

Medienmitteilung (PDF)

Verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit im Verwaltungsrat Per 1. November 2021 tritt Franziska Blindow-Prettl in den Verwaltungsrat ein und ersetzt in ihrer Funktion Hans R. Holdener, der ab November die CEO-Rolle der Fondsleitungsgesellschaft übernimmt.

Franziska Blindow-Prettl ist Mitgründerin und CEO von Planet Power Finance AG, einem Unternehmen, das grüne Wasserstoffprojekte finanziert und in Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff investiert. Sie ist Gründerin von PRETTL Impact Investing und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Hedgefonds, Alternative Anlagen sowie Impact Investing. Von 2001 bis 2006 war sie Global Head New Product Development bei EIM, einem der weltweit ersten Hedgefonds. Danach hatte sie während 9 Jahren verschiedene Rollen bei LGT Capital Partners inne, zuletzt als Leiterin des LGT Family Office. Frau Blindow-Prettl hat an der Universität St. Gallen zum Dr. oec. HSG promoviert und verfügt über einen MBA in Finanz- und Rechnungswesen der gleichen Institution.

«Wir haben mit Frau Blindow-Prettl eine ausgewiesene Finanz- und Nachhaltigkeitsspezialistin gewonnen, die unser Unternehmen mit ihrer Fachkompetenz ideal ergänzt. Mit der neuen Führungsspitze wird neben der Wachstumsstrategie vor allem die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens im Fokus stehen.», so Hans Ueli Keller, Präsident des Verwaltungsrats.

Geschäftsleitung doppelt verstärkt Die Geschäftsleitung wird per 1. November um Salman Baday, Head Sales, und Lucas Schlageter, Head Asset Management, erweitert. Salman Baday verfügt über umfassende Erfahrung im institutionellen Vertrieb sowie im Investment Advisory. Lucas Schlageter weist langjährige Expertise im Asset Management im Finanz- wie auch Immobilienbereich aus. Ab dem 1. November besteht die Geschäftsleitung neu aus Hans R. Holdener (CEO), Peter R. Vogel (CFO), Salman Baday (neu Head Sales und Marketing) und Lucas Schlageter (neu Head Portfolio Management) und wird durch Peer Kocur (Head Investment Management) als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung ergänzt.

'Ich freue mich ausserordentlich über die beiden Neueintritte in die Geschäftsleitung. Durch die erweiterte Unternehmensführung können wir die Kontinuität und die gezielte Weiterentwicklung unserer Investmentlösungen für unsere Anleger sicherstellen.», kommentiert Hans R. Holdener.

Medienkonakte Hans Ueli Keller Mirjam Nägeli Präsident des Verwaltungsrats Media Relations T +41 43 544 70 80 +41 43 444 77 92 [1]huk@helvetica.com [1]mn@helvetica.com

1. mailto:huk@Helvetica.com 1. mailto:mn@Helvetica.com Zürich, 22. Oktober 2021 - Dr. Franziska Blindow-Prettl, ausgewiesene Finanz- und Nachhaltigkeitsexpertin, wird neu in den Verwaltungsrat der Helvetica Property Investors AG gewählt. Die Geschäftsleitung wird um Salman Baday und Lucas Schlageter erweitert.

Über die Helvetica Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Helvetica Property Investors AG Brandschenkestrasse 47 CH-8002 Zürich T +41 43 544 70 80 helvetica.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.Helvetica.com

ISIN: CH0434725054 Valorennummer: 43472505 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1242783

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1242783 22.10.2021 CET/CEST

°