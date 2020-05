DGAP-Adhoc: HWA AG: Kapitalerhöhung um 3,6 Mio. Euro (deutsch)

HWA AG: Kapitalerhöhung um 3,6 Mio. Euro

HWA AG: Kapitalerhöhung um 3,6 Mio. Euro

Affalterbach, den 20. Mai 2020 - Die HWA AG hat ihre laufende Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des zweiwöchigen Bezugsangebots wurden von den bestehenden Aktionären insgesamt 365.414 neue Aktien bezogen. Nicht bezogene Aktien konnten von neuen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet werden. Aufgrund des äußerst herausfordernden Umfeldes für Nebenwerte wird die HWA AG diese Platzierung nicht umsetzen.

Die neuen Aktien wurden zum Preis von 10,00 Euro angeboten. Insgesamt erzielte die HWA AG aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 3.654.140,00 Euro. Durch die Kapitalmaßnahme erhöht sich das Grundkapital um 365.414 Aktien auf 5.991.914 Aktien.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der HWA AG, insbesondere durch die Finanzierung von Zukunftsprojekten im Bereich Future Technologies und im Bereich Kundensport verwendet werden sowie für technologische Weiterentwicklung und Investitionen in die Produktentwicklung verwendet werden.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets Advisor begleitet.

Investor Relations HWA AG Marc Schimmelpfennig Benzstraße 8 71563 Affalterbach Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279 Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111 ir@hwaag.com www.hwaag.com

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HWA AG Benzstraße 8 71563 Affalterbach Deutschland Telefon: +49 (0)7144 87 17-279 Fax: +49 (0)7144 87 18-111 E-Mail: ir@hwaag.com Internet: http://www.hwaag.com

ISIN: DE000A0LR4P1

WKN: A0LR4P Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1052273

