DGAP-Adhoc: Landis+Gyr schliesst Übernahme von EV-Infrastrukturanbieter Etrel d.o.o. ab (deutsch)

Landis+Gyr schliesst Übernahme von EV-Infrastrukturanbieter Etrel d.o.o. ab

30.07.2021 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Abschluss der im April angekündigten Übernahme von Etrel erweitert das wachsende EV-Geschäft (Electric Vehicle) von Landis+Gyr mit Hardware- und Softwarelösungen für Privathaushalte und öffentliche Einrichtungen.

Cham, Schweiz - 30. Juli 2021 - Landis+Gyr (SIX: LAND), ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagementlösungen, gab heute, mit Effekt per 29. Juli 2021, die erfolgreiche Registrierung der Übertragung von 75% der Aktien an Etrel d.o.o., einem Anbieter von interaktiven Ladestationen- und Softwarelösungen für Elektrofahrzeuge mit Sitz in Grosuplje, Slowenien, für einen Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen Euro-Bereich bekannt. Das derzeitige Management wird weiterhin 25% der Anteile an Etrel halten. Die Transaktion wurde im April 2021 angekündigt und nun hat das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen unter den üblichen Abschlussbedingungen erhalten. Gemäss der Vertragsvereinbarung hat Landis+Gyr das Recht, eine Kaufoption für den Erwerb der ausstehenden 25% der Anteile an Etrel im Mai 2024 auszuüben.

Über Landis+Gyr Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Angebote der Industrie liefern wir innovative und flexible Lösungen und helfen damit Energieversorgungsunternehmen, deren komplexe Herausforderungen in den Bereichen Smart Metering, Grid Edge Intelligence und Smart Infrastructure zu meistern. Mit einem Umsatz von USD 1.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 beschäftigt Landis+Gyr mehr als 5'000 Mitarbeitende in über 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten mit der Mission, Energie besser zu managen. Weitere Informationen finden Sie unter www.landisgyr.com.

Über Etrel Etrel bietet Lösungen für eine breite Palette von E-Mobility-Anwendungen. Unsere interaktiven Ladestationen, ergänzt durch die fortschrittliche OCEAN-Software-Suite, sind ein Rückgrat für jedes E-Mobility-Geschäft. Als führender Forschungs- und Entwicklungsakteur im Bereich intelligenter Energienutzung spielt Etrel eine Schlüsselrolle bei der globalen Trendsetzung. Lesen Sie hier mehr über Etrel: www.etrel.com.

