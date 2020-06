DGAP-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK gibt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 ab (deutsch)

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK gibt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 ab

AD-HOC MELDUNG

LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

LUDWIG BECK gibt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 ab

München, 15. Juni 2020 - Der Vorstand der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG hat am heutigen Tag eine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2020 abgegeben, nachdem er sich bislang aufgrund der "Corona-Virus-Krise" nicht in der Lage sah, eine seriöse Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben.

Nachdem sich die Lage rund um den Handel langsam wieder normalisiert, rechnet das Management für das Geschäftsjahr 2020 für den LUDWIG BECK Konzern mit einem Bruttoumsatz aus Warenverkäufen zwischen 63,0 und 70,0 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2019: 95,3 Mio. EUR) sowie einem Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen -5,0 und -3,0 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2019: 4,6 Mio. EUR).

Für die LUDWIG BECK AG wird für das Geschäftsjahr 2020 ebenfalls mit einem Bruttoumsatz aus Warenverkäufen zwischen 63,0 und 70,0 Mio. EUR (Geschäftsjahr

2019: 95,0) gerechnet. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der LUDWIG BECK AG wird zwischen -7,0 und -5,0 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2019: -9,7 Mio. EUR) prognostiziert.

Diese Zahlen basieren auf der Annahme, dass es zu keinen weiteren Verschärfungen der behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit dem "Corona-Virus" kommt.

Die verwendete Kennzahl EBT entspricht dem Ergebnis vor Steuern der auf Seite 17 im Geschäftsbericht 2019 enthaltenen Konzerngesamtergebnisrechnung (abrufbar unter:

https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/finanzpublikationen/geschaeftsberichte).

