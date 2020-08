Media and Games Invest plc (MGI); mit positiven Halbjahreszahlen 2020; Erhöhung der Umsatzprognose 2020; Veröffentlichung einer EBITDA-Prognose 2020

03.08.2020 / 13:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Media and Games Invest (MGI) mit positiven Halbjahreszahlen 2020; Erhöhung der Umsatzprognose 2020; Veröffentlichung einer EBITDA-Prognose 2020

03. August 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101 ; Symbol: M8G; Scale Segment, Frankfurter Wertpapierbörse) erzielte nach den heute vorliegenden, vorläufigen Zahlen im 1. Halbjahr 2020 einen Umsatz in Höhe von EUR 56,6 Mio. (1. Halbjahr 2019: EUR 28,6 Mio.) sowie ein EBITDA* in Höhe von EUR 11,6 Mio. (1. Halbjahr 2019: EUR 7,5 Mio.). Allein im 2. Quartal 2020 hat MGI ein Umsatzwachstum von 97 % auf EUR 30,0 Mio. (Q2 2019: EUR 15,2 Mio.) und einen EBITDA-Zuwachs von 68% auf EUR 6,3 Mio. (Q2 2019: EUR 3,8 Mio.) erzielt. Grund für den deutlichen Umsatz-und Ergebnisanstieg sind insbesondere Akquisitionen im Medienbereich sowie ein stärkeres organisches Wachstum im Gaming Segment.

Auf Basis dieser vorläufigen Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2020 hebt MGI die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2020 an. MGI erwartet nunmehr im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz in der Bandbreite von 115 bis 125 Mio. Euro. Dies entspricht einem Wachstum von +37% bis +49% gegenüber 2019. Ursprünglich hatte MGI für 2020 lediglich ein Umsatzwachstum von EUR 110 Mio. und damit rund 30% prognostiziert. Zugleich beziffert MGI erstmals eine Ertragsprognose für 2020. Hiernach erwartet MGI in 2020 ein EBITDA zwischen 20 Mio. und 23 Mio. Euro. Dies entspräche einem Zuwachs von 29% bis 48% gegenüber 2019. Diese EBITDA-Prognose liegt über dem Mittelwert der Analystenschätzungen, die für 2020 ein EBITDA in Höhe von EUR 20 Mio. erwarten.

Die vollständigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2020 werden am 12.08.2020 im Halbjahresbericht veröffentlicht.

* Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization gemäß der Definition auf Seite 7 im Konzernabschluss 2019 von Media and Games Invest plc.

Über Media and Games Invest plc: Media and Games Invest plc, MGI ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen digitale Medien und Games. Dabei kombiniert das Unternehmen organisches Wachstum mit wertschöpfenden Übernahmen. Die MGI-Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 30 Unternehmen und Assets erfolgreich übernommen. Die übernommenen Firmen und Assets werden konsequent integriert und unter anderem wird Technologie eingesetzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Media and Games Invest ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Disclaimer Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop Telephone: +49 69 9055 05 51 Email: MGI@edicto.de

Emittent: Media and Games Invest plc Sören Barz, Head of Investor Relations St. Christopher Street 168 Valletta VLT 1467, Malta Email: Soeren.barz@mgi.group

03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Media and Games Invest plc St. Christopher Street 168 VLT 1467 Valletta Malta Telefon: +356 21 22 7553 Fax: +356 21 22 7667 E-Mail: info@mgi.group Internet: www.mgi.group

ISIN: MT0000580101

WKN: A1JGT0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange EQS News ID: 1108303

