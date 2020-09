DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group zu Gerüchten über mögliche Kapitalerhöhung (deutsch)

niiio finance group AG: niiio finance group zu Gerüchten über mögliche Kapitalerhöhung

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR niiio finance group zu Gerüchten über mögliche Kapitalerhöhung

Görlitz, 24. September 2020. Die börsennotierte niiio finance group AG ( ISIN: DE000A2G8332 ), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, nimmt zu den im Markt geäußerten Gerüchten über eine mögliche Kapitalerhöhung wie folgt Stellung:

Der Vorstand hat bislang weder einen Beschluss zu einer Privatplatzierung von Aktien bei institutionellen Investoren noch zu der Begebung einer Wandelanleihe gefasst.

Vor dem Hintergrund der am 31. August 2020 kommunizierten Vision 2026 eruiert der Vorstand allerdings in der Tat unterschiedliche Finanzierungsoptionen, unter anderem im Rahmen der bereits im Juli 2020 kommunizierten Gespräche mit Investoren im Bereich Distributed Ledger Technologie. Sollte sich aus den Gesprächen mit Investoren ergeben, dass eine oder mehrere der Finanzierungsoptionen besonders attraktiv für die niiio finance group AG sind, und sollten sich daraufhin die Überlegungen des Vorstands in Bezug auf eine oder mehrere Finanzierungsoptionen konkretisieren, wird umgehend eine entsprechende Meldung an den Kapitalmarkt erfolgen.

Über die niiio finance group AG Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als "Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 36 hochqualifizierte Mitarbeiter.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Regine Petzsch Tel: +49 (89) 286593-29 E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

