DGAP-Adhoc: Ringmetall SE hebt Umsatz- und Ergebnisprognose erneut deutlich an (deutsch)

München, 18. Oktober 2021 - Die Ringmetall SE ( ISIN: DE000A3E5E55 ) hebt ihre Prognose über die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr 2021 erneut deutlich an. Auf Grundlage erster Geschäftszahlen zur Unternehmensentwicklung im dritten Quartal und der Budgetplanung für das vierte Quartal wird die Gesellschaft das Geschäftsjahr wesentlich besser abschließen als bisher erwartet.

Die Entscheidung basiert zum einen auf einer unverändert dynamischen Nachfrage nach Fassverschlusssystemen und einer Normalisierung der Nachfrage im Produktbereich Inliner. Auch der Geschäftsbereich Industrial Handling zeigt sich von einer kontinuierlich steigenden Auftragslage geprägt. Gleichzeitig etablieren sich die Ergebnismargen infolge nachhaltiger Effizienzsteigerungen auf Niveaus deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Umsatzvisibilität reicht dabei bis Mitte / Ende November und lässt somit vergleichsweise sichere Schlussfolgerungen über die Entwicklung im restlichen Jahresverlauf zu.

Die angehobene Prognose geht von einem Konzernumsatz zwischen 163 und 173 Mio. EUR aus (bisher: 150 bis 160 Mio. EUR) sowie einem EBITDA zwischen 24 und 26 Mio. EUR (bisher: 17 bis 19 Mio. EUR). Die angepasste Prognose enthält außerordentliche Effekte durch den Erlass eines Corona bedingten Darlehens in den USA in Höhe von 0,8 Mio. Euro sowie die für das Gesamtjahr 2021 zu erwartenden Effekte aus Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der Wechselkurse des Euro zum US-Dollar, der türkischen Lira und dem britischen Pfund im Vergleich zum Jahresultimo. Ebenso sind bisher zu erwartende Effekte aus der Akquisition von HOSTO enthalten. Nicht enthalten sind möglich Effekte aus Unternehmenszukäufen. Der Vorstand bewertet das diesbezügliche Marktumfeld als unverändert positiv.

Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall SE Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12 Mobil: +49 (0)174 90 911 90 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 170 Millionen Euro im Jahr.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall SE Innere Wiener Str. 9 81667 München Deutschland Telefon: 089 / 45 22 098 - 0 Fax: 089 / 45 22 098 - 22 E-Mail: info@ringmetall.de Internet: www.ringmetall.de

ISIN: DE000A3E5E55

WKN: A3E5E5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1241384

