DGAP-Adhoc: Rubean AG erhöht Kapital (deutsch)

Rubean AG erhöht Kapital

RUBEAN AG erhöht Kapital

- Öffentliches Angebot von 302.500 neuen Aktien

- Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis sechs zu eins

- Ausgabekurs 12,50 Euro je Aktie

- Finanzierung des weiteren Wachstums

München, den 18. Juni 2021 - Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, ( ISIN: DE0005120802 , WKN: 512080) plant eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis zu 3,8 Mio. Euro durch Ausgabe von bis zu 302.500 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 12,50 Euro pro Aktie, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu finanzieren. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital unter Teilausnutzung eines bestehenden genehmigten Kapitals im Verhältnis sechs zu eins von bisher 1.815.000 Euro auf 2.177.500 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien werden von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, ab Bekanntmachung des Bezugsangebots, voraussichtlich in der Zeit zwischen dem 15. Juli 2021 bis zum 29. Juli 2021, zum Bezugspreis von 12,50 Euro je Aktie im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten.

Die neuen Mittel wird die RUBEAN in den Ausbau des Vertriebs und in die weitere Entwicklung ihrer Lösung namens PhonePOS investieren, bei der es sich um eine Android-basierte Bezahlakzeptanzlösung handelt. PhonePOS ermöglicht kleineren Händlern und Gewerbetreibenden so den Zahlungsempfang mit einem Android betriebenen Smartphone, ohne dass weitere Zusatzgeräte erforderlich sind. RUBEAN hat bereits mit der Einrichtung von Vertriebsstandorten im Nahen Osten, in London und New York begonnen. Darüber hinaus wird die Zahl der Softwareentwickler erhöht, um den wachsenden Entwicklungsaufgaben nachkommen zu können.

Der Vorstand

Über Rubean

Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist, und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anna Sammer Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München +49 89 357560 anna.sammer@rubean.com

sowie

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Publication of inside information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014

RUBEAN AG increases capital

- Public offering of 302,500 new shares - Cash capital increase with subscription rights at a ratio of six to one - Issue price 12.50 euros per share - Financing of further growth

Munich, 18 June 2021 - The fintech company RUBEAN AG, Munich, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) is planning a capital increase with subscription rights in the volume of up to EUR 3.8 million by issuing up to 302,500 new shares at a subscription price of EUR 12.50 per share in order to finance the company's further growth. With the approval of the Supervisory Board, the Board of Directors has decided to increase the share capital from 1,815,000 euros to 2,177,500 euros by making partial use of existing authorised capital at a ratio of six to one. The new shares will be offered by Small & Mid Cap Investmentbank AG, Munich, from the announcement of the subscription offer, presumably in the period between 15 July 2021 and 29 July 2021, at a subscription price of 12.50 euros per share by way of an indirect subscription right.

RUBEAN will invest the new funds in the expansion of sales and in the further development of its solution called PhonePOS, which is an Android-based payment acceptance solution. PhonePOS thus enables smaller merchants and traders to receive payments with an Android-powered smartphone, without the need for additional devices. RUBEAN has already started setting up sales locations in the Middle East, London and New York. In addition, the number of software developers will be increased in order to be able to cope with the growing development tasks.

The Board of Directors

About Rubean

Rubean AG has been an established software developer in the financial sector for 20 years. The company is now growing with the development of innovative solutions for mobile payments. These include the mobile point-of-sale terminal solution PhonePOS, developed in cooperation with CCV, and the patented RubeanTag technology, which connects Android smartphones as well as iPhones to contactless payment and customer loyalty programmes. Rubean is listed on the m:access of the Munich Stock Exchange as well as on the Frankfurt, Berlin and Düsseldorf OTC markets and on Tradegate and Quotrix.

If you have any questions, please contact:

Anna Sammer Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München +49 89 357560 anna.sammer@rubean.com

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com

ISIN: DE0005120802

WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1209854

