DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG: Langfristige Zusammenarbeit mit Deutscher Telekom vertraglich vereinbart (deutsch)

30.06.2020 / 13:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

- sporttotal.tv gmbh und die Deutsche Telekom AG schließen Vertrag mit zwölfmonatiger Laufzeit über die Einspeisung des Senders #DABEI auf der Plattform MagentaTV

- sporttotal.tv gmbh erwartet mittleren einstelligen Millionenumsatz

- #DABEI als Eventsender mit 60-80 Premium-Events im Jahr

Köln, 30. Juni 2020. Die sporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat am heutigen Tag einen Vertrag mit der Deutschen Telekom AG über die Einspeisung des Unterhaltungsangebots "#DABEI" der sporttotal.tv gmbh auf der MagentaTV-Plattform der Telekom Deutschland AG geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten und die sporttotal.tv gmbh erwartet hieraus einen Jahresumsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich.

60-80 Premium-Events im Jahr und Eigenproduktionen "#DABEI" stellt für die sporttotal.tv gmbh einen Ausbau ihres Geschäftsfeldes dar. Es umfasst von der sporttotal.tv GmbH selbst produzierte Premium-Inhalte, insbesondere auch Live-Events aus den Bereichen Comedy, Konzerte und Sport. Dem Vertragsschluss ging eine Testphase von März bis Juni diesen Jahres voran, die nach Ansicht der Vertragsparteien die erhofften Erwartungen erfüllte.

