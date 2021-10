DGAP-Adhoc: STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2021 UND ANHEBUNG DER FINANZPROGNOSE (deutsch)

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2021 UND ANHEBUNG DER FINANZPROGNOSE

STRATEC MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2021 UND ANHEBUNG DER FINANZPROGNOSE

Birkenfeld, 28. Oktober 2021

STRATEC hat auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten 2021 erneut Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Nach vorläufigen Zahlen erwartet STRATEC für die ersten neun Monate 2021 einen Konzernumsatz in Höhe von 225,4 Mio. EUR gegenüber 179,1 Mio. EUR im Vorjahr. Bereinigt um Währungskurseffekte entspricht dies einem organischen Wachstum von 29,5% (nominal: +25,9%). Die Umsatzentwicklung im dritten Quartal 2021(währungsbereinigt: +16,7%) lag dabei erneut über dem zuletzt im Juli 2021 nach oben angepassten Planungsszenario. Hierbei entwickelte sich unter anderem das Geschäft mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien sowie mit Systemen für den Bereich der Molekulardiagnostik und Immunhämatologie sehr dynamisch.

Das adjustierte EBIT für die ersten neun Monate 2021 konnte voraussichtlich um 73,7% auf 48,8 Mio. EUR (Vorjahr: 28,1 Mio. EUR) gesteigert werden. Die adjustierte EBIT-Marge beträgt folglich 21,6% (Vorjahr: 15,7%). Hierbei wirkten sich insbesondere Skaleneffekte sowie ein besser als zuletzt erwarteter Umsatz- und Produktmix positiv auf die Profitabilitätsentwicklung aus.

Auf Basis der über der Planung liegenden Entwicklung im dritten Quartal 2021, des derzeitigen Bestellvolumens sowie aktualisierter Risikoadjustierungen, hat der Vorstand der Gesellschaft beschlossen, die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2021 erneut zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet STRATEC folglich nunmehr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mindestens 16,0% (vorher: "mindestens 12,0%"). Für die adjustierte EBIT-Marge wird ein Wert von etwa 19,0% bis 20,0% (vorher: "etwa 17,5% bis 18,5%") prognostiziert.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie beobachtet STRATEC weiterhin eine erhöhte Volatilität im Bestellverhalten der Kunden. Auch die Situation innerhalb der weltweiten Lieferketten bleibt angespannt und mit Unsicherheiten verbunden. Der oben genannte Ausblick enthält daher insbesondere Risikoabschläge für den Umsatz- und Produktmix im vierten Quartal 2021 sowie für potentiell weiter steigende Logistikkosten.

Die Quartalsmitteilung mit den vollständigen Zahlen zu den ersten neun Monaten 2021 wird STRATEC wie geplant am 11. November 2021 veröffentlichen. Darüber hinaus findet am 11. November 2021 eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt.

