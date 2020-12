DGAP-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020 (deutsch)

The Grounds Real Estate Development AG veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020

The Grounds veräußert Gewerbegrundstück in Grünheide (Mark) und verdoppelt Ergebnisprognose 2020

Berlin, 10.12.2020 Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds) hat heute einen Vertrag über den Verkauf eines Gewerbegrundstücks aus dem Anlagevermögen abgeschlossen, der noch im laufenden Jahr ergebniswirksam wird. Die Ergebnisprognose für das Jahr 2020 wird deshalb von 2 Mio. EUR auf nunmehr 4 Mio. EUR nach Steuern erneut angehoben. Der Vertrag sieht einen sofort fälligen Basiskaufpreis, deutlich über dem aktuellen Buchwert und eine mögliche zusätzliche Kaufpreiszahlung in Höhe von bis zu 9,75 Mio. EUR nach erfolgreichem Abschluss eines Bebauungsplanverfahrens, vor. Die Liquidität aus der Transaktion soll überwiegend zur Beschleunigung des Wachstums eingesetzt werden.

