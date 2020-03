DGAP-Adhoc: thyssenkrupp AG: Merz bleibt Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG (deutsch)

thyssenkrupp AG: Merz bleibt Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG

^ DGAP-Ad-hoc: thyssenkrupp AG / Schlagwort(e): Personalie thyssenkrupp AG: Merz bleibt Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG

20.03.2020 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung nach Art. 17 MAR

Merz bleibt Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp AG

- Martina Merz übernimmt Vorstandsvorsitz der thyssenkrupp AG auf Dauer

- Johannes Dietsch legt Vorstandsmandat nieder

- Dr. Klaus Keysberg rückt als Finanzvorstand nach

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats der thyssenkrupp AG hat heute empfohlen, Martina Merz mit Wirkung zum 1. April 2020 für drei Jahre zur Vorstandsvorsitzenden der thyssenkrupp AG zu bestellen. Damit endet ihre Entsendung aus dem Aufsichtsrat. Merz wird ihr Aufsichtsratsmandat entsprechend niederlegen.

Der Personalausschuss schlägt außerdem vor, dass der Aufsichtsrat dem Wunsch von Johannes Dietsch entspricht, sein Vorstandsmandat mit Wirkung zum 31. März 2020 niederzulegen. Sein Nachfolger als Finanzvorstand wird Dr. Klaus Keysberg, der bereits seit 1. Oktober 2019 Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG ist. Der promovierte Diplom-Kaufmann Keysberg wird neben seiner neuen Rolle als Finanzvorstand unverändert die Ressortzuständigkeit für die Werkstoffgeschäfte behalten. Den Anlagenbau (Plant Technology) wird künftig Martina Merz verantworten.

Ansprechpartner

thyssenkrupp AG Investor Relations:

Dr. Claus Ehrenbeck Leiter Investor Relations Phone: +49 201 844-536464 mailto: claus.ehrenbeck@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp AG Communications:

Peter Sauer Leiter Externe Kommunikation Telefon: +49 (201) 844-536791 Email: press@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp.com Twitter: @thyssenkrupp Company blog: https://engineered.thyssenkrupp.com

20.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp AG thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201 844-0 Fax: +49 (0)201 844-536000 E-Mail: press@thyssenkrupp.com Internet: www.thyssenkrupp.com

ISIN: DE0007500001

WKN: 750000 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1002891

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1002891 20.03.2020 CET/CEST

°