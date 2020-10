DGAP-Adhoc: TUI AG: Stellungnahme zur aktuellen Presseberichterstattung über eine mögliche Kapitalerhöhung der TUI AG (deutsch)

TUI AG: Stellungnahme zur aktuellen Presseberichterstattung über eine mögliche Kapitalerhöhung der TUI AG

^ DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Stellungnahme TUI AG: Stellungnahme zur aktuellen Presseberichterstattung über eine mögliche Kapitalerhöhung der TUI AG

01.10.2020 / 22:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Stellungnahme zur aktuellen Presseberichterstattung über eine mögliche Kapitalerhöhung der TUI AG

Hannover, 01.10.2020. Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung stellt die TUI AG klar, dass sie angesichts des weiterhin sehr volatilen Marktumfeldes infolge der COVID-19-Krise verschiedene Maßnahmen prüft, um ihre Bilanzstruktur und das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu optimieren. Zu den derzeit erwogenen Maßnahmen gehört auch eine kurz- oder mittelfristige Kapitalerhöhung, deren Volumen - wenn sie umgesetzt würde - aber sehr deutlich geringer als die in der Presse bisweilen genannten EUR 1-1,5 Mrd. ausfallen würde. Eine Entscheidung darüber, ob eine solche Maßnahme durchgeführt wird, ist noch nicht getroffen. Auch Zeitpunkt und Volumen einer solchen Maßnahme stehen noch nicht fest.

ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT

Mathias Kiep, Group Director Investor Tel: +44 (0)1293 645 Relations and Corporate Finance 925/ +49 (0)511 566 1425

Nicola Gehrt, Director, Head of Group Tel: +49 (0)511 566 Investor Relations 1435 Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika Hazel Chung, Senior Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 Manager 823 Corvin Martens, Senior Investor Relations Tel: +49 (0)170 566 Manager 2321 Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318 Medien Kuzey Alexander Esener, Head of Media Tel: + 49 (0)511 566 Relations 6024

DISCLAIMER FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die die künftige Entwicklung der TUI betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir hierfür nicht garantieren, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

01.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 566-1425 Fax: +49 (0)511 566-1096 E-Mail: Investor.Relations@tui.com Internet: www.tuigroup.com

ISIN: DE000TUAG000

WKN: TUAG00 Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1138460

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1138460 01.10.2020 CET/CEST

°