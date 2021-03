DGAP-Adhoc: VZ Holding AG: Die VZ Gruppe wächst weiter (deutsch)

VZ Holding AG: Die VZ Gruppe wächst weiter

Die VZ Gruppe wächst weiter

Zürich, 5. März 2021 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge in einem schwierigen Umfeld um 8,9 Prozent auf 328,7 Mio. Franken. Wie erwartet wuchs der Gewinn überproportional, nämlich um 14,9 Prozent auf 117,5 Mio. Franken. Die Dividende soll von 1.02 auf 1.23 pro Aktie erhöht werden. CEO Matthias Reinhart erwartet, dass Ertrag und Gewinn im laufenden Jahr wieder im Gleichschritt wachsen.

8,9 Prozent mehr Betriebsertrag Der Geschäftsgang der VZ Gruppe hängt stärker von der demografischen Entwicklung als von der Konjunktur und den Finanzmärkten ab. Darum kann sich das Geschäft auch in einem schwierigen Umfeld gut entwickeln. Im Geschäftsjahr 2020 stiegen die Betriebserträge um 8,9 Prozent von 301,7 auf 328,7 Mio. Franken. Im ersten Halbjahr betrug der Anstieg 7,4 Prozent, im zweiten Halbjahr 10,4 Prozent. Wie erwartet wuchs der Gewinn überproportional, nämlich um 14,9 Prozent von 102,3 auf 117,5 Mio. Franken. Das ist auch auf die tiefere Steuerquote zurückzuführen, die gegenüber 2019 von 17,7 auf 14,0 Prozent sank. Die Corona-Krise wirkte sich unterschiedlich auf die einzelnen Ertragskomponenten aus. Weil die Beratung vor Ort vor allem im Frühling eingeschränkt war, wuchsen die Honorare weniger stark, und der Einbruch der Börsenkurse im ersten Halbjahr bremste das Wachstum der Erträge aus der Vermögensverwaltung. Dafür nahmen die Transaktionserträge der VZ Depotbank in dieser volatilen Phase weniger ab als erwartet.

6400 zusätzliche Verwaltungskunden Trotz der einschneidenden Einschränkungen verzeichnete die VZ Gruppe einen erfreulichen Zustrom von neuen Kundinnen und Kunden. Bei den Verwaltungsdienstleistungen waren es 6400, gegenüber 5000 im Vorjahr. Das entspricht einer Zuwachsrate von fast 30 Prozent. Gleichzeitig nutzen die einzelnen Kunden immer mehr Dienstleistungen. Das VZ Finanzportal, mit dem sie ihr Vermögen online bewirtschaften können, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Netto-Neugeld wuchs 2020 um 18,4 Prozent von 2,7 auf 3,2 Mia. Franken.

Höhere Bilanz und Dividende Die Bilanzsumme erreichte 5,0 Mia. Franken (2019: 4,1 Mia. Franken), vor allem wegen dem kräftigen Anstieg der Anzahl Kunden und der höheren Freigrenze der SNB. Mit 26,6 Prozent bleibt die Kernkapitalquote unverändert solid. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende von 1.02 auf 1.23 Franken pro Aktie zu erhöhen. Damit wird der Anteil des ausgeschütteten Gewinns von 40 auf 42 Prozent steigen. Langfristig strebt die VZ Gruppe eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent an.

Ausblick «Für das laufende Jahr erwarten wir eine ähnliche Entwicklung der Nachfrage», sagt Matthias Reinhart, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Falls sich die Märkte stabil halten, dürften Ertrag und Gewinn wieder im Gleichschritt wachsen.»

Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht und die Investoren-Präsentation stehen auf vzch.com in der Rubrik «Investoren» bereit zum Download.

Alternative Performance-Kennzahlen Zur Messung seiner Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die nicht unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Diese alternativen Performance-Kennzahlen sind auf Seite 172 des Geschäftsberichts 2020 aufgelistet.

Zum VZ Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an 34 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Erfolgsrechnung (in CHF '000) 2020 2019 Total Betriebsertrag 328'702 301'718 Total Betriebsaufwand 173'582 159'340 Betriebsergebnis (EBIT) 136'963 124'750 Reingewinn 117'452 102'305 Bilanz (in CHF '000) 31.12.2020 31.12.2019 Bilanzsumme 4'973'249 4'056'231 Eigenkapital 616'657 549'774 Netto-Liquidität 501'576 432'380 Eigenkapital-Kennzahlen 31.12.2019 31.12.2019 Eigenkapitalquote 12,4% 13,6% Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) 26,6% 27,7% Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2) 26,6% 27,7% Verwaltungsbestände (in CHF Mio.) 31.12.2020 31.12.2019 Assets under Management 31'459 27'627 Personal 31.12.2020 31.12.2019 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 1'035.7 944,8

