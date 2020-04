DGAP-Adhoc: wallstreet:online AG: Veräußerung Beteiligung an Trade Republic Bank GmbH (deutsch)

wallstreet:online AG: Veräußerung Beteiligung an Trade Republic Bank GmbH

^ DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung wallstreet:online AG: Veräußerung Beteiligung an Trade Republic Bank GmbH

16.04.2020 / 18:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veräußerung Beteiligung an Trade Republic Bank GmbH

Berlin - 16. April 2020

Die wallstreet:online AG beabsichtigt die Veräußerung ihrer Minderheitenbeteiligung an der Trade Republic Bank GmbH in Höhe von ca. 3,3%. Hintergrund ist die Fokussierung im Bereich Discount Broking auf das eigene Produkt Smartbroker, dass in Kooperation mit der wallstreet:online capital AG vertrieben wird.

Der Veräußerungserlös soll ca. 3,5 Mio. Euro betragen, was zu einem außerordentlichen Ertrag in Höhe von ca. 2,7 Mio. Euro führen wird.

Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied

16.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de

ISIN: DE000A2GS609

WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1023169

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1023169 16.04.2020 CET/CEST

°