DGAP-DD: Befesa S.A. (deutsch)

PUBLICATION PURSUANT TO ARTICLE 19(3) OF REGULATION (EU) No. 596/2014 (MAR)

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17 September 2021

1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated Name Helmut Wieser

2. Reason for the notification Position / status Member of the Board of Directors Initial notification / amendment Initial notificati- on

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor Name Befesa S.A. LEI 222100VXGA- 8L6J4ZWG61

4. Details of the transaction(s) section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted Description of the financial instrument, type of Shares instrument Identification code7 LU17046501- 64 Nature of the transaction Gift of 220 shares (received) Price(s) and volume(s) Price per V- share o- l- u- m- e EUR0.00 220 Aggregated information - Aggregated volume - Price Date of the transaction 15 September 2021 Place of the transaction Outside a trading venue Company information Befesa S.A. 46, Boulevard Grande-Duchess Charlotte L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Contact: Rafael Pérez Email: irbefesa@befesa.com Internet: www.befesa.com

Befesa S.A. 46 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg Luxemburg

