DGAP-News: 11880 Solutions AG und Großaktionär united vertical media GmbH nutzen Synergien: Kooperation mit speisekarte.de gestartet (deutsch)

Essen / Nürnberg, 8. Juni 2020 - 11880 Solutions und Großaktionär united vertical media haben jetzt ihre erste Kooperation gestartet. Mitten in der Corona-Krise haben die 11880.com-Mediaexperten begonnen, das Angebot von speisekarte.de zu vermarkten. Nach einer erfolgreichen Testphase wird es Unternehmenskunden als dauerhafter Baustein ihrer individuell zugeschnittenen 11880.com-Vermarktungsstrategie angeboten. Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG: "Diese Kooperation stärkt nicht nur unsere Marktposition als bedeutender lokaler KMU-Vermarktungspartner, sondern wird auch unser Neukundenwachstum spürbar unterstützen."

Bei speisekarte.de sind mehr als 110.000 Restaurants mit ihren Speisekarten, Kontaktdaten und Öffnungszeiten gelistet, das Portal verzeichnet monatlich mehr als drei Millionen Gäste, die nach einem Restaurant suchen. "Unsere Expertise und über zehnjährige Erfahrung bei der Digitalisierung von Speisekarten helfen jedem Kunden, nicht nur innerhalb kürzester Zeit seine Speisekarte digital zu verwalten, sondern vor allem auch jede Menge Zeit und Geld zu sparen. Das gilt natürlich für die aktuelle Krisensituation, ist aber vor allem auch in normalen Zeiten eine wertvolle Unterstützung im Tagesgeschäft", erklärt speisekarte.de-Geschäftsführer Jürgen Renghart.

11880.com-Unternehmenskunden der Gastronomiebranche haben jetzt die Möglichkeit, neben dem Angebot von speisekarte.de mit dem 11880.com-Eintragsservice ihre aktuellen Speisekarten und Angebote in mehr als 30 wichtigen Portalen dauerhaft zu veröffentlichen, mit dem werkenntdenBESTEN.de-Paket ein effizientes Bewertungsmanagement zu starten oder mit ausgefeilten SEM-Kampagnen bei Suchanfragen zu den ersten Treffern zu zählen.

"Gerade als Deutschlands Gastronomiebetriebe geschlossen waren und neue Lieferangebote entwickelt haben, konnten unsere Experten sie bei der Vermarktung effizient unterstützen. Wir haben nicht nur einen perfekten Zeitpunkt für den Kooperationsstart gewählt, sondern können ihnen mit unseren Angeboten von werkenntdenBESTEN.de, der 11880.com-Produktwelt und speisekarte.de ein optimal abgestimmtes und in Deutschland einmaliges Servicepaket bieten", so Christian Maar.

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 0201 / 8099-188 E-Mail: anja.meyer@11880.com

