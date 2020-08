DGAP-News: 4basebio AG: 4basebio AG meldet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2020 (deutsch)

4basebio AG: 4basebio AG meldet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2020

- 4basebio meldet starken Gewinn im ersten Halbjahr

- Barguthaben und flüssige Mittel über 100 Millionen EUR

- Fortschritte und anhaltende Investitionen bei der DNA-Herstellung

- Bei Rückkaufprogramm in Q1 erworbene eigene Aktien wurden nun eingezogen

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 13. August 2020 - Die 4basebio AG (Frankfurt: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801 ; Prime Standard) gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 und den Sechsmonatszeitraum bis zum 30. Juni 2020 bekannt.

"Nach einer sehr starken Leistung im ersten Quartal aufgrund des Verkaufs unserer Proteomik- und Immunologie-Assets an Abcam konzentrierten wir uns im zweiten Quartal weiter auf die Entwicklung unserer firmeneigenen DNA-Technologie", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Dr. Heikki Lanckriet. "Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir beim Aufbau akademischer und kommerzieller Partnerschaften zur Validierung und Skalierung unserer DNA-Herstellung erzielen. Diese zeigen sehr interessante Möglichkeiten auf, mit einer Reihe von vielversprechenden Gentherapie-Verabreichungssystemen zu arbeiten."

Operative Highlights 2020 seit Jahresbeginn:

Fortschritte bei der DNA-Herstellung 4basebio etabliert derzeit kostengünstige in-vitro-Verfahren zur Herstellung von hairpin-DNA. Die Enzymproduktionskapazität wird erhöht und die Entwicklungsarbeiten zur Effizienz- und Prozessoptimierung schreiten voran. Es wird erwartet, dass im dritten Quartal ein zweites Labor in Großbritannien mit einem anfänglichen Team von fünf neuen Mitarbeitern eröffnet wird. Dieses wird dabei helfen, den Herstellungsprozess zu skalieren und eine Infrastruktur für die GMP-gerechte Herstellung von DNA-Produkten aufzubauen, die für klinische und pharmazeutische Anwendungen geeignet sind.

4basebio hat potenzielle Partner für die Unterstützung der GMP-Prozessentwicklung identifiziert und befindet sich gerade in entsprechenden Verhandlungen. Ziel ist es, die GMP-Standards bis 2021 zu erfüllen.

Partnerschaften für Forschung und Entwicklung Durch ein Programm zur Kontaktaufnahme mit Technologietransfer-Organisationen (TTOs) und Biowissenschaftsnetzwerken in Großbritannien, Spanien und Deutschland hat 4basebio zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten identifiziert, die Möglichkeiten für hp-DNA-Evaluierungsprojekte oder zum Ersatz teurer Plasmid-DNA durch linear geschlossene hp-DNA bieten. Durch diese Projekte lernt 4basebio auch neue lizenzierbare Darreichungstechnologien kennen. Ein Ziel ist die Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsgruppen, Forschungsdienstleistungs-Organisationen, TTOs, sowie mit Gentherapie- und DNA-Impfstoffentwicklern, um das gesamte Spektrum viraler und nicht-viraler Gentherapie-Delivery-Systeme für verschiedene Indikationsgebiete und für verschiedene therapeutische Formate wie CAR-T- und TCR-Therapien abzudecken.

"Buy & Build"-Strategie Die Bewertung der Fair Values von Zielunternehmen unter den gegenwärtigen Marktbedingungen ist eine Herausforderung, da viele Unternehmen in diesem Bereich auf die eine oder andere Weise von COVID-19 betroffen sind. Infolgedessen bleibt 4basebio hinsichtlich der aktuellen Marktbewertungskennzahlen zurückhaltend.

Öffentliches Kaufangebot der Sparta AG Am 27. Juli 2020 gab ein Investor von 4basebio, die Sparta AG, bekannt, dass er beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot für die Aktien des Unternehmens abzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat von 4basebio werden nach der Veröffentlichung der endgültigen behördlich genehmigten Angebotsunterlagen eine Stellungnahme zu dem Angebot abgeben.

David Roth, der Finanzvorstand der 4basebio AG, sagte: "Während des ersten Halbjahres investierten wir weiterhin in unsere DNA-Plattform und schlossen ein Rückkaufsprogramm über 5,2 Millionen Aktien ab; dennoch beenden wir das erste Halbjahr mit über 100 Millionen an Bargeld und anderen liquiden Mitteln, bestehend aus Barguthaben in Höhe von 85,1 Millionen EUR, einem Abcam-Treuhandkonto in Höhe von 14,4 Millionen EUR und Bareinlagen zur Besicherung von spanischen Softloans in Höhe von 0,7 Millionen EUR. Wir befinden uns nach wie vor in einer sehr guten Position, um sich bietende Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen."

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020: Die Umsätze für das zweite Quartal betrugen 212 Tausend EUR (Q2 2019: 297 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Während der europäische Geschäftsbetrieb der Unternehmensgruppe von COVID-19 weitgehend unberührt blieb, wurden die Verkäufe in den USA unterbrochen bzw. Waren durch COVID-19 beeinträchtigt. Der Konzern erwartet, dass die Einnahmen für das Gesamtjahr 2020 im Einklang mit den früheren Finanzprognosen stehen werden.

Die gesamten Nettobetriebsausgaben (einschließlich Umsatzkosten) beliefen sich im Jahr 2020 auf 1,8 Millionen EUR (2019: 807 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäften). Dieser Anstieg ist insbesondere auf einmalige Kosten, den Zeitpunkt bestimmter Ausgaben im Vergleich zum ersten Quartal und auf den zunehmenden Umfang der Betriebstätigkeiten zurückzuführen.

Der Konzern stellte, wie bereits angekündigt, den Betrieb von 4basebio Inc. in den USA weitgehend ein. Die Ergebnisse beinhalten daher eine einmalige Wertminderungen auf Lagerbestände in Höhe von 290 Tausend EUR, die auf COVID-19-Unterbrechungen zurückzuführen sind, sowie Personalabbaukosten von 325 Tausend EUR. Darüber hinaus entstanden dem Unternehmen einmalige Beratungskosten in Höhe von 117 Tausend EUR.

Die Finanzierungskosten beliefen sich auf 210 Tausend EUR und beziehen sich hauptsächlich auf negative Zinsen auf Barguthaben. Die Besteuerung für den Berichtszeitraum stellt hauptsächlich eine Anpassung der Ende 2019 verbuchten latenten Steuerguthaben dar.

Der ausgewiesene Nettoverlust für das zweite Quartal 2020 belief sich auf 1,9 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,3 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzergebnisse der ersten Hälfte des Jahres 2020: Die Einnahmen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 beliefen sich auf 507 Tausend EUR (2019: 592 Tausend EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen) und entsprachen damit unserer Prognose für das Jahr. Die gesamten Nettobetriebsaufwendungen (einschließlich Kosten der verkauften Produkte) beliefen sich im Jahr 2020 auf 2,7 Millionen EUR (2019: 2,0 Millionen EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen). Diese Differenz bezieht sich in erster Linie auf Kosten für das US-Unternehmen 4basebio Inc., wie oben erwähnt.

Im Periodenergebnis ist ein Gewinn von 66,9 Millionen EUR aus aufgegebenen Geschäftsbereichen enthalten (2019: 238 Tausend EUR). Das Ergebnis des laufenden Jahres stellt den Gewinn aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Proteomik und Immunologie an Abcam zum 1. Januar 2020 dar.

Wie in den Ergebnissen des ersten Quartals berichtet, sahen die Bedingungen der Transaktion Erlöse von 120 Millionen EUR vor, bereinigt um Schulden und Barguthaben. Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Gewinns aus der Transaktion:

2020 Gewinn aus der Veräußerung [in EUR'000]

Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen 120.000 Eingegangene Barguthaben aus aufgegebenen 2.707 Geschäftsbereichen Schulden und Zinsen in aufgegebenen Geschäftsbereichen (6.044) zurückgezahlt Steuerverbindlichkeiten von aufgegebenen Geschäftsbereichen (230) Transaktionsbezogene Ausgaben 2020 (3.555) 112.878 Nettovermögen der aufgegebenen Geschäftsbereiche (46.015) Gewinn aus dem Verkauf von Unternehmen 66.863 Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Transaktionskosten in Höhe von 360 Tausend EUR verbucht.

Infolgedessen belief sich der Nettogewinn für die erste Hälfte des Jahres 2020 auf 64,0 Millionen EUR (2019: Verlust von 1,7 Millionen EUR).

Das Gesamtvermögen belief sich zum 30. Juni 2020 auf 104,5 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 62,3 Mio. EUR), einschließlich Barguthaben in Höhe von 85,1 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 990 Tausend EUR in fortgeführten Geschäftsbereichen und 2,7 Mio. EUR in aufgegebenen Geschäftsbereichen), treuhänderisch verwaltete Beträge in Höhe von 14,4 Mio. EUR (31. Dezember

2019: Null) und Barmittel, die als Sicherheit für spanische Softloans in Höhe von 675 Tausend EUR (31. Dezember 2019: 281 Tausend EUR) verpfändet wurden.

Das langfristige Vermögen war mit 17,6 Mio. EUR deutlich höher (31. Dezember

2019: 3,6 Mio. EUR aus fortgeführten Geschäftsbereichen), was auf die Einstufung des Treuhandkontos als langfristig zurückzuführen ist (das Treuhandkonto wird am 2. Januar 2022 freigegeben).

Insgesamt belief sich der Mittelfluss für das Halbjahr auf positive 81,4 Millionen EUR (2019: Abfluss von 2,4 Millionen EUR). Darin enthalten ist der Netto-Cashflow aus der Abcam-Transaktion in Höhe von 116,1 Millionen EUR, der sich wie folgt darstellt

2020 Cashflow [in EUR'000]

Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen - in 120.000 Investitions-Cashflows Transaktionsbezogene Ausgaben - in betrieblichen Cashflows (3.914) 116.086 Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Transaktion belief sich der zu Grunde liegende Mittelabfluss aus dem operativen Geschäft vor Zinsen und Steuern auf 1,7 Millionen EUR (2019: Zufluss von 206 Tausend EUR). Die Mittelabflüsse aus Zinsen und Steuern beziehen sich in erster Linie auf Verpflichtungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

Der Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit belief sich auf 105,2 Millionen EUR, verglichen mit einem Abfluss von 509 Tausend EUR im Vorjahr. Im Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit sind 6,5 Mio. EUR Schuldentilgungen im Wesentlichen aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen, die Abgeltung einer Option, 9,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem im Februar 2020 erfolgten Aktienrückkauf sowie die Rückführung von Barmitteln als Sicherheit für Soft Loans (diese Sicherheit wurde zuvor für den Konzern in Form von Aktien im Besitz von Dr. Heikki Lanckriet geleistet) enthalten. Der Mittelabfluss für das Vorjahr betrug 1,8 Millionen EUR. Das Unternehmen schloss den Berichtszeitraum mit einem Barguthaben von 85,1 Millionen EUR ab.

Rückkauf und Einzug eigener Aktien: Im zweiten Quartal hat 4basebio 5.230.667 Aktien, die nach dem Aktienrückkauf im ersten Quartal im Eigenbestand gehalten wurden, eingezogen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien zum 30. Juni 2020 auf 48.525.915.

Ausblick 2020: Für das Fiskaljahr 2020 bekräftigt 4basebio seine Prognose vom 24. April

2020: Der operative Barmittelverbrauch für das Jahr 2020, ohne die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abcam-Transaktion, wird voraussichtlich zwischen 2,5 Millionen EUR und 3,5 Millionen EUR liegen, bei Einnahmen zwischen 0,5 Millionen EUR und 1,0 Millionen EUR.

4basebio AG, Heidelberg, Deutschland

Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2020

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

01.01. 01.04. - - 30.06. 30.06. [in TEUR] 2020 2019 2020 2019

Fortzuführende Geschäftsbereiche

Umsatzerlöse 507 592 212 297 Umsatzkosten (363) (464) (133) (235) Bruttoergebnis 144 128 79 61 vom Umsatz

Vertriebskosten (106) (68) (42) (34) Allgemeine (1.797) (1.323) (1.264) (485) Verwaltungskosten Forschungsund (266) (177) (83) (72) nicht aktivierte Entwicklungskos- ten Sonstige (326) - (326) - betriebliche Aufwendungen Sonstige 130 52 46 19 betriebliche Erträge Ergebnis der (2.220) (1.388) (1.591) (511) betrieblichen Geschäftstätig- keit

Finanzerträge 19 - 19 - Finanzaufwendun- (382) (74) (210) (100) gen Finanzergebnis (363) (74) (190) (100)

Ergebnis vor (2.583) (1.462) (1.781) (611) Steuern aus fortzuführenden Geschäftsberei- chen

Ertragsteuern (422) 11 (89) 2

Ergebnis aus (3.005) (1.451) (1.870) (610) fortzuführenden Geschäftsberei- chen

Aufgegebene Geschäftsbereiche

Ergebnis nach 66.863 (334) - (712) Steuern aus aufgegebenen Geschäftsberei- chen

Periodenergebnis 63.858 (1.785) (1.870) (1.322) Ergebnis je Aktie unverwässert (in 1,24 (0,03) (0,04) (0,03) EUR/Aktie) verwässert (in 1,11 (0,03) (0,03) (0,02) EUR/Aktie) Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen unverwässert (in (0,06) (0,03) (0,04) (0,01) EUR/Aktie) verwässert (in (0,05) (0,02) (0,03) (0,01) EUR/Aktie)

Posten, die in Folgeperioden möglicherweise in die Gewinnund Verlustrechnung umgegliedert werden Unrealisierte (246) (20) (64) (1.119) Gewinne (+) / Verluste (-) aus der Währungsumrechnung

Sonstiges (246) (20) (64) (1.119) Ergebnis (nach Steuern)

Gesamtergebnis 63.612 (1.805) (1.934) (2.441)

Konzernbilanz

[in TEUR] 30.06.2020 31.12.2019

Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 1.839 1.845

Sachanlagen 1.391 1.547

Finanzielle Vermögenswerte (Treuhandkonto) 14.400 -

Latente Steueransprüche - 254

Langfristige Vermögenswerte 17.630 3.646

Vorräte 134 442

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 279 581

Sonstige Vermögenswerte 1.414 488

Zahlungsmittel und 85.077 990

Zahlungsmitteläquivalente

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte - 56.104

Kurzfristige Vermögenswerte 86.905 58.605

Bilanzsumme 104.535 62.251

Eigenkapital und Schulden

Gezeichnetes Kapital 48.526 52.309

Kapitalrücklage 15.375 21.946

Gewinnrücklagen 37.535 (26.325)

Sonstige Rücklagen (83) 166

Eigenkapital 101.352 48.096

Finanzielle Verbindlichkeiten 1.368 1.532

Latente Steuerschulden 167 -

Langfristige Schulden 1.535 1.532

Finanzielle Verbindlichkeiten 391 1.264

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 610 336

Leistungen

Sonstige Schulden 647 934

Schulden in Verbindung mit zur Veräußerung - 10.088

gehaltenen Vermögenswerten

Kurzfristige Schulden 1.649 12.623

Bilanzsumme 104.535 62.251

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

sonsti- ge Rückla- gen [in Gezeich- Kapital- Gewinn- Rücklage Wech- Summe Summe TEUR] netes rückla- rückla- für selkur- Eigenka- Kapital ge gen Währungs- s-dif- pital -umrech- feren- nung zen auf lang- fristi- ge Vermö- gens- werte

1. 52.309 21.946 (26.325) 71 92 163 48.093

Januar 2020

Perioden- - - 63.858 - - - 63.858

ergebnis

Sonsti- - - - (154) (92) (246) (246)

ges Ergebnis

Gesamter- - - 63.858 (154) (92) (246) 63.612

gebnis

Aktien- (5.231) (4.520) - - - - (9.751)

rückkauf (zur Einziehu- ng)

Einlö- - (625) - - - - (625)

sung von Optionen

Kapi- 1.447 (1.447) - - - - -

taler- höhung Earn-Out- -Ver- pflich- tung Innova Bios- ciences Ltd

Zinsen - 127 - - - - 127

auf Wandelan- leihen

Anteils- - (107) - - - - (107)

basierte Vergütun- gen

30. Juni 48.525 15.375 37.534 (83) - (83) 101.352

2020 sonstige Rückla- gen [in Ge- Kapi- Gewinn- Rückla- Wechsel- Summe Summe TEUR] zeich- tal- rückla- ge für kurs-dif- Eigenka- netes rückla- gen Währung- ferenzen pital Kapi- ge s-um- auf tal rech- langfris- nung tige Vermö- genswer- te

1. 51.411 19.753 (23.603) 64 (1.121) (1.057) 46.502

Januar 2019

Perioden- (1.785) (1.785)

ergebnis

Sonsti- (6) (42) 28 (14) (20)

ges Ergebnis

Gesamter- - - (1.791) (42) 28 (14) (1.805)

gebnis

Umgliede- 148 (148) -

rung von Kapital aus Sachein- lagen in gezeich- netes Kapital

Kapi- (33) (33)

taler- höhung SEDA-Fa- zilität

Kapi- 757 757

taler- höhung Earn-Out- -Ver- pflich- tung Innova Bios- ciences Ltd, noch nicht regis- triert

Kapi- 717 717

taler- höhung Earn-Out- -Ver- pflich- tung TGR BioS- ciences Pty Ltd, noch nicht regis- triert

Zinsen 75 75

auf Wandelan- leihen

Anteils- 125 125

basierte Vergütun- gen

30. Juni 51.559 21.246 (1.791) 22 (1.093) (1.071) 46.340

2019 Konzern-Kapitalflussrechnung

01.01. - 30.06. [in TEUR] 2020 2019

Periodenergebnis 63.858 (1.785)

Ertragsteuern und 422 (163)

Veränderungen latenter Steuern

Finanzergebnis 382 395

Abschreibungen und 143 320

Wertminderungen auf Sachanlagen

Abschreibungen und 318 1.181

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte

Wertminderungen auf 290 -

Vorräte

Nicht zahlungswirksames (106) 125

Ergebnis aus Aktienoptionen

Ausgaben für (3.914) -

Abcam-Transaktion

Abcam-Transaktion (66.863) -

Sonstige nicht - 860

zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden:

Forderungen aus (102) 309

Lieferungen und Leistungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

Verbindlichkeiten aus (60) (657)

Lieferungen und Leistungen

Vorräte 11 (380)

Cashflow aus betrieblicher (5.621) 206

Tätigkeit (vor gezahlten Zinsen)

Gezahlte Zinsen (920) (336)

Gezahlte Steuern (230) -

Cashflow aus betrieblicher (6.771)) (131)

Tätigkeit

Veräußerung eines 120.000 -

aufgegebenen Geschäftsbereichs (abzüglich veräußerter Zahlungsmittel)

Auszahlungen Treuhandkonto (14.400) -

Abcam-Transaktion

Auszahlungen für (166) (326)

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Auszahlungen für (312) (183)

aktivierte Entwicklungskosten

Cashflow aus 105.122 (509)

Investitionstätigkeit

Veränderungen von Darlehen (6.755) (1.728)

Kapitalherabsetzung (9.751) (34)

(Aktienrückkauf)

Bareinlage mit (404) -

Verfügungsbeschränkungen als Sicherheit für öffentliche Anleihen

Cashflow aus (16.910) (1.762)

Finanzierungstätigkeit

Zunahme (+) / Abnahme (-) 81.441 (2.402)

der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Einfluss von (61) 25

Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds

Finanzmittelfonds am 3.697 6.238

Anfang der Berichtsperiode

Finanzmittelfonds am Ende 85.077 3.861

Über die 4basebio AG:

Die 4basebio AG, vormalig als Expedeon AG firmierend, ermöglicht mit ihren Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Nach dem Verkauf des Immunologie- und Proteomik-Produktportfolios zum 1. Januar 2020 hat das Unternehmen seine Firma in 4basebio AG geändert. Dies spiegelt die verstärkte Fokussierung auf Technologien und Produkte rund um die DNA wider. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Herstellung von DNA-Produkten für Therapien und andere Anwendungen, welche große Mengen hoch-reiner DNA benötigen. Beispiele hierfür sind die schnell wachsenden Märkte für neuartige Gentherapien und Genvakzine. Neben der Herstellung von DNA strebt 4basebio an, Produkte für Forschung und Diagnostik auf Basis seiner RNA reverse Transkriptase-, DNA-Polymerase- und DNA-Primase-Enzyme bereitzustellen. So kann der Reagenzien- und Diagnostikmarkt weiterhin erreicht werden.

Die 4basebio AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien und USA. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 4BSB; ISIN: DE000A2YN801).

Mehr Informationen: www.investors.4basebio.com

