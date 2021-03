DGAP-News: Adler Group S.A.: Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens (deutsch)

Adler Group S.A.: Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens

ADLER Group S.A. Société anonyme 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg RCS Luxemburg: B 197554

Bekanntmachung der Einleitung eines Prüfungsausschreibungsverfahrens

Luxemburg, 4. März 2021 - Die Adler Group S.A. verkündet hiermit die Ausschreibung für das Mandat zur Prüfung ihrer Einzel- und Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr 2021.

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können ihr Interesse an der Ausschreibung bis zum 16. März 2021 per E-Mail an audit-tender@adler-group.com bekunden.

Nach Ablauf dieser Frist und vorbehaltlich der Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung werden die Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung gestellt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 1173238

