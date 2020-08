DGAP-News: Adler Modemärkte AG: Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG findet am 8. Oktober 2020 virtuell statt (deutsch)

Adler Modemärkte AG: Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG findet am 8. Oktober 2020 virtuell statt

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

Geändertes Format wegen COVID-19-Pandemie

Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG findet am 8. Oktober 2020 virtuell statt Sicherheit der Mitarbeiter und Aktionäre steht im Fokus

Haibach bei Aschaffenburg, 27. August 2020: Die ordentliche Hauptversammlung der Adler Modemärkte AG findet in diesem Jahr angesichts der weiter anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Die Veranstaltung ist für den 8. Oktober 2020 ab 10 Uhr terminiert. Über die Verschiebung der ursprünglich für den 6. Mai 2020 vorgesehenen Hauptversammlung in der Stadthalle Aschaffenburg hatte das Unternehmen am 26. März 2020 informiert. Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter und Aktionäre sowie der beteiligten Dienstleister hat für ADLER höchste Priorität. Daher macht das Unternehmen von der befristeten gesetzlichen Regelung Gebrauch, die Hauptversammlung als rein virtuelle Veranstaltung abzuhalten.

ADLER hat die Situation mit wieder ansteigenden Infektionszahlen in den vergangenen Tagen genau beobachtet und sieht aktuell keine Alternative zu diesem Entschluss. Die Entscheidung für eine virtuelle Hauptversammlung erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (sog. COVID-19-Gesetz). Die Gesellschaft hätte Ihren Anteilseignern gerne wie üblich persönlich Rede und Antwort gestanden und bekennt sich unverändert zu einem engen, kontinuierlichen Dialog mit allen Aktionärinnen und Aktionären.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume am Sitz der Gesellschaft in der Industriestraße Ost 1-7, 63808 Haibach. Für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit vor Ort. Die Teilnahme der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation nach Maßgabe der in der Einberufung im Bundesanzeiger enthaltenen Bestimmungen und Erläuterungen. Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im Internet über das auf der Internetseite der Gesellschaft erreichbare HV-Portal übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Für weitere Informationen zur Veranstaltung wird auf die Einladung der Gesellschaft zur Hauptversammlung verwiesen, die Im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/hauptversammlung/2020/ abgerufen werden kann.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG: Peter Dietz Media und Investor Relations Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 EUR 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

