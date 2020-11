Advanced Blockchain AG: Das Portfolio-Unternehmen von ABAG, peaq Technology, hat mit einem führenden deutschen Automobilunternehmen ein Memorandum of Understanding für die Massenproduktion unterzeichnet

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen peaq Technology GmbH ( peaq.io) ein Memorandum of Understanding (MoU) mit einem bekannten deutschen Automobilunternehmen unterzeichnet hat.

Dieser Vertrag beschreibt die Massenproduktion einer umfassenden Elektromobilitätsplattform für den Einsatz in der Automobilindustrie. Diese Plattform basiert auf der Basisschicht-Blockchain-Technologie von peaq, der DAGchain(R).

DAGchain(R) ist von gerichteten azyklischen Graphen (DAGs) inspiriert. DAGs sind eine verteilte Hauptbuchtechnologie mit höheren Geschwindigkeiten, besserer Skalierbarkeit und geringeren Transaktionskosten im Vergleich zu anderen Blockchain-basierten Technologien. Peaq bietet seine DAGchain(R) und andere maßgeschneiderte Blockchain-Produkte und -Dienstleistungen für Kunden in einer Reihe von Branchen an, darunter in der Automobil-, Telekommunikations- und Maschinenindustrie.

Die E-Mobility-Plattform basiert auf der Kerntechnologie von peaq, der DAGchain(R), und beinhaltet die Schaffung einer neutralen Innovations- und Transaktionsplattform für die gesamte Automobilindustrie mit Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugen. Die Plattform besteht darin, die nächste Generation von Autos ab dem Verlassen des Werks vollständig DLT-fähig zu machen und gleichzeitig die Angst vor begrenzter Reichweite von Elektrofahrzeugen in der gesamten Branche drastisch zu verringern.

Diese Absichtserklärung ist das Ergebnis einer mehr als zweijährigen Arbeit zwischen peaq und diesem deutschen Automobilhersteller. Die erste Phase dieser Zusammenarbeit bestätigte ihre technische und konzeptionelle Machbarkeit und wurde 2019 abgeschlossen.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG, peaq und ihren anderen Investitionen und Projekten finden Sie auf der Website www.advancedblockchain.com.

