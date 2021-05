Advanced Blockchain AG: Das Portfoliounternehmen peaq wird als erstes Blockchain-Software-Entwicklungsunternehmen Mitglied im Verband der Automobilindustrie

Die peaq Technology GmbH, ein Portfoliounternehmen der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ), ist seit April 2021 Mitglied bei dem Verband der Automobilindustrie. Das Hauptanliegen von peaq ist es, im Rahmen des Vereins zum Erfolg der Elektromobilität in Deutschland beizutragen. peaq strebt ein offenes und herstellerunabhängiges Ökosystem an, um den Lade- und Zahlungsprozess für E-Autos zu optimieren.

Die 2017 gegründete Berliner Firma peaq wird als erstes Blockchain-Software-Entwicklungsunternehmen Mitglied im Verband der Automobilindustrie (VDA). Das Kernanliegen von peaq ist, den VDA bei seinen Zielen zu unterstützen, Mobilität noch sicherer, effizienter, komfortabler sowie umwelt- und klimafreundlicher zu gestalten und einen maßgeblichen Beitrag zur Zukunft der Mobilität zu leisten. Das junge Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Ziele statt mittels proprietärer Lösungen nur durch die Einbindung und Zusammenarbeit von Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erreicht werden können. Vor diesem Hintergrund will das Berliner Unternehmen im Rahmen seiner Mitgliedschaft zur digitalen Transformation der deutschen Automobilindustrie beitragen. Ein Schwerpunkt von peaq ist die Frage, wie sich Distributed Ledger Technology (DLT) bestmöglich in der Mobilität einsetzen lässt. Das Team von peaq-CEO Till Wendler bringt hierfür sein Know-how aus vier Jahren Entwicklung dezentraler Infrastrukturen ein. Plattform-Infrastrukturen, auf welcher Unternehmen ihre Produkte, Technologien und Märkte sicher und vertrauensvoll bauen und mit anderen verbinden können.

'Wir sind sehr stolz darüber, künftig als erstes Unternehmen für Blockchain-Softwareentwicklung beim Spitzenverband der deutschen Automobilhersteller an der Zukunft der Mobilität mit zu arbeiten", sagt Till Wendler, CEO bei peaq. 'Aktuell gibt es zu viele Hürden, welche die E-Mobilität ausbremsen und Verbraucher verunsichern. Insbesondere der Lade- und Bezahlvorgang ist noch fragmentiert, kompliziert und intransparent. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich diese Herausforderungen über ein offenes und herstellerunabhängiges Ökosystem lösen lassen. Hier möchten wir eng mit den Herstellern der Automobilbranche sowie mit den relevanten Akteuren aus Politik und Gesellschaft zusammenarbeiten."

peaq arbeitet seit zwei Jahren gemeinsam mit einer großen deutschen Automobilgruppe an einer dezentralen Plattform für die Elektromobilität, die Lade- und Bezahlvorgänge von E-Autos um ein Vielfaches vereinfacht und eine Erweiterung des bestehenden Plug&Charge Standards darstellt. Jedes Auto und jede Ladesäule bekommt nach der Registrierung auf der dezentralen Plattform eine eigene, souveräne Identität, welche auf der Distributed Ledger Technology (DLT) von peaq existiert. Mit dieser kann sich das Elektroauto an der Ladesäule authentifizieren. Ist diese erfolgreich, kann der Ladeprozess beginnen. Während des Ladens wird die Energie, die fließt, genau kontrolliert - die Ladesäule rechnet anschließend exakt ab. Die Bezahlung an der Ladesäule kann somit zukünftig Peer-to-Peer erfolgen - also als unkomplizierter, schneller und vor allem sicherer Prozess. Mit dem Einsatz der neuen Technologie und der daraus resultierenden dezentralen Infrastruktur lassen sich die bisherigen Probleme lösen und ein Ladenetzwerk etablieren, das den Bedürfnissen des Marktes und der Gesellschaft gerecht wird. Hier ist ein Umdenken erforderlich: Statt proprietärer Lösungen, die bislang dominieren, sind Kooperationen - auch herstellerübergreifend - zwingend erforderlich.

Über Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA):

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) versammelt die gesamte deutsche Automobilindustrie: Hersteller von Pkw und Nutzfahrzeugen, Zulieferer sowie die Hersteller von Anhängern, Aufbauten und Bussen. Der VDA arbeitet für Elektromobilität, moderne Antriebe, die Umsetzung der Klimaziele, Digitalisierung, moderne Mobilität und Technik, German Engineering und die 2 Mio. Arbeitsplätze, von denen Familien und Regionen leben.

Über peaq:

peaq stellt die Infrastruktur der Blockchain-Plattform für das Internet of Things (IoT) zur Verfügung. Das deutsche Deep-Tech-Unternehmen entwickelt eine neutrale Innovations- und Transaktions-Infrastruktur für dezentrale IoT-Anwendungen. Dafür hat peaq seine Blockchain-Hybridtechnologie selbst entwickelt und vertreibt seine Plattformen nach einem Software-as-a-Service-Modell an Unternehmensgruppen von Großfirmen. Mit diesem Angebot hilft peaq seinen Kunden, Kosten drastisch zu senken, neue Einnahmequellen zu erschließen und Prozesse zu automatisieren und gleichzeitig die Systeme schneller und sicherer zu machen.

Weitere Informationen zu Advanced Blockchain AG und peaq finden Sie auf den jeweiligen Websites unter https://www.advancedblockchain.com/ und https://www.peaq.io.

