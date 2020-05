DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung an Fin-Tech-Startup Lendflo (deutsch)

Advanced Blockchain AG: Erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung an Fin-Tech-Startup Lendflo

Die Advanced Blockchain AG ( ISIN DE000A0M93V6 ) gibt bekannt, dass sie ihre im Jahr 2018 erworbene Beteiligung am britischen Fin-Tech-Startup Lendflo zum Mehrfachen des Kaufpreises an einen strategischen Investor aus der Finanzbranche veräußert hat. Alle anderen Investoren, die nicht zum Gründerteam gehören, haben ihre Beteiligung an Lendflo ebenfalls an den gleichen Investor veräußert. Die Veräußerung führt zu einem Mittelzufluss in sechsstelliger Höhe, der zur weiteren Entwicklung des Beteiligungsportfolios der Advanced Blockchain AG verwendet werden soll.

Vorstand Michael Geike dazu:

"Der erfolgreiche Exit beim Lendflo-Investment bereits nach zwei Jahren unterstreicht eindrucksvoll die Möglichkeiten, die sich durch strategische Investments in Blockchain-Startups bieten. Auch bei den weiteren Crypto-Investments der Advanced Blockchain AG zeichnen sich positive Wertentwicklungen ab."

Über die Advanced Blockchain AG Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und gestaltet Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Die Tochtergesellschaft Peaq Technology entwickelt außerdem ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.io).

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.

