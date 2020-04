DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE launcht sein Health Risk Assessment Tool (HRA) bei Airbus und Saregama in Indien (deutsch)

Aladdin Healthcare Technologies SE launcht sein Health Risk Assessment Tool (HRA) bei Airbus und Saregama in Indien

Aladdin Healthcare Technologies SE launcht sein Health Risk Assessment Tool (HRA) bei Airbus und Saregama in Indien

BERLIN/LONDON, 16. April 2020

BERLIN/LONDON, 16. April 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ) führt gemeinsam mit einem in Indien ansässigen Partner sein Health Risk Assessment Tool (HRA) zur Risikobewertung von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und COVID-19 bei den in Indien ansässigen Mitarbeitern der beiden Weltkonzerne Airbus und Saregama ein.

OurHealthMate (OHM) implementiert das von Aladdin entwickelte 'Health Risk Assessment Tool' bei seinen Kunden Airbus in Indien und Saregama India Ltd. als Teil des HealthCare-Management-Dienstleistungsportfolios für 2020-21. OHM ist eine akkreditierte Arzt-Patienten-Plattform für klinische Studien in Indien, die mit über 2.000 Gesundheitszentren zusammenarbeitet und in ihrem Netzwerk rund 30.000 Ärzte und mehr als 32 Millionen Patienten betreut.

Das Aladdin-Tool zur Bewertung von Gesundheitsrisiken (HRA) kombiniert künstliche Intelligenz (KI) mit Risikoanalysen und wird sowohl als Web- als auch als mobile App verfügbar sein. Der Einsatz dieser neuen Technologie ermöglicht Airbus und Saregama bessere Erkenntnisse zum Zustand der Mitarbeiter und gleichzeitig biometrische Tests zur Bewertung der Gesundheit, von Risiken sowie Gewohnheiten am Arbeitsplatz. Damit liefert Aladdin eine neue Technologie-Generation für das Gesundheitsmanagement auf dem indischen Markt. Gleichzeitig schlägt die KI geeignete Behandlungsschritte und gibt den Mitarbeitern direkte Ratschläge für den Alltag.

Die Partnerschaft zwischen Aladdin und dem OHM stellt allen Mitarbeitern von Airbus und Saregama in Indien ein ganzes Paket von Gesundheitsdiensten bereit. Die Leistungen umfassen die Bewertung von Gesundheitsrisiken, medizinische Gesundheitsdienste einschließlich Diagnostik, Beraterdienste usw. Das HRA-Tool hilft sowohl dabei, fundierte Entscheidungen über zukünftige Aktivitäten im Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter zu treffen als auch erheblich Kosten einzusparen, da es den Budgetierungsprozess in die richtige Richtung lenkt.

Aladdins Health Risk Assessment App umfasst derzeit eine Risikobewertung von Diabetes, kardiovaskulären Erkrankungen und im nächsten Schritt von COVID-19. Die App wurde in die Plattform von OHM integriert, die aus 40 großen betrieblichen Gesundheitsvorsorgeprogrammen für Mitarbeiter besteht. Airbus und Saregama sind die ersten Kunden, weitere werden folgen.

Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE sagt: "Dies ist nicht nur ein bedeutender Schritt für Aladdin im Hinblick auf seinen Einfluss auf den indischen Markt, sondern wird auch Teil einer Risikoprognose-Analyse für eine schnellere und bessere Risikoeinschätzung von Kranken- und Lebensversicherungspolicen sein. Wir beabsichtigen die Einführung weiterer innovativer Softwarelösungen, insbesondere im Bereich altersbedingter Krankheiten wie Alzheimer. Wir gehen davon aus, dass künftig andere große Unternehmen in Indien der Übernahme des HRA und dem anschließenden Einsatz der Aladdin-Plattform folgen werden. Dies wird zu Umsätzen für Aladdin führen, da die Technologie zu einem wesentlichen Bestandteil des Gesundheitsvorsorgemanagements von Unternehmen werden wird".

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie COVID-19 gegen das Coronavirus angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Phone +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

