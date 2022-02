Aurora Solar Technologies Inc. stellt ein Update zu seinem Data-Science-Produkt InsightTM und den damit verbundenen strategischen Initiativen bereit

North Vancouver, 7. Februar 2022 - Aurora Solar Technologies Inc. (TSX.V: ACU) ("Aurora", das "Unternehmen") stellt ein Update zu InsightTM Essentials und strategischen Initiativen bereit.

Auroras anfängliche Evaluierung seines Produkts Insight Essentials ist jetzt abgeschlossen, wobei die Anforderungen an die Produktvalidierung erfolgreich erfüllt wurden, insbesondere die Zielsetzung des Projekts, Insight Essentials zur Marktreife zu bringen. Aufgrund von Kundenvorgaben wurde zu diesem Zeitpunkt keine finanzielle Gegenleistung erbracht. Wie bereits am 30. November und am 26. Oktober 2021 berichtet, wird sich das Unternehmen weiterhin auf seine groß angelegte Evaluierung in China konzentrieren. Dieses Projekt ist im Gange und läuft nach Plan. Das Wafer-Tracking steht kurz vor der Installation, und Evaluierungsphase der Insight-Plattform sowie der Anwendungsfälle werden voraussichtlich im März 2022 beginnen.

Parallel dazu sucht Aurora aktiv nach strategischen Möglichkeiten zur Erweiterung seines Geschäfts mit Messprodukten, um den Wert der Insight-Plattform zu ergänzen und zu steigern. Der Schwerpunkt dieser Initiative liegt auf dem Ausbau der Breite und Tiefe der Prozesssteuerungskapazitäten für hochwertige Insight-Anwendungen, um den Erstanbietervorteil des Unternehmens weiter auszunutzen und einen Industriestandard für Ertragsmanagement- und Prozesssteuerungslösungen zu schaffen.

Im Rahmen des kürzlich abgeschlossenen Evaluierungsprojekts war das wichtigste Ergebnis die Validierung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der als "Tool-Tracing" bekannten Plattformfunktion von Insight. Unter Tool Tracing versteht man die regelmäßige Erfassung und Verarbeitung der Leistung von Solarzellenproduktionsanlagen. Die dabei gewonnenen Informationen sind für eine zeitnahe und effektive Fehlerbehebung und Ertragsmanagementmaßnahmen wie z. B. bevorzugtes Wafer-Routing unerlässlich. Als solches ist das zuverlässige Tool-Tracing die Plattform für alle aktuellen und zukünftigen Insight-Produktanwendungen. Zu Benchmarking-Zwecken ergab Auroras Analyse, dass das Insights Tool-Tracing die derzeit in der ersten Produktionsanlage eingesetzten Methoden durchgängig und deutlich übertreffen kann. Dieses wichtige Ergebnis wird jetzt für eine breitere Anwendung in unserem zweiten größeren Projekt in China genutzt.

"Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Insight Essentials einen klaren Vorteil in der Kernfunktion des Tool-Tracing mit überlegener Datenzuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Kosteneffizienz bieten kann. Insights Plattform erschließt den Wert in allen Bereichen des Anlagenbetriebs, von der Materialführung über die Fehlererkennung und -behebung bis hin zu den Wartungsabläufen, um die Qualität der hergestellten Solarzellen zu optimieren", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. "Unser Fokus bei der Kommerzialisierung wird jetzt auf der Nutzung dieses positiven Ergebnisses liegen, um den nächsten Schritt bei der Markteinführung von Insight und unseren strategischen Initiativen zur Steigerung des Werts unserer Produktlinie zu vollziehen und den Industriestandard für Ertragsmanagement- und Prozesskontrollsysteme zu setzen."

Über Aurora Solar Technologies:

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung von Inline-Prozesskontroll- und Ertragsmanagementlösungen für Solarzellenhersteller. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Website finden Sie unter www.aurorasolartech.com.

