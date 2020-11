DGAP-News: Baader Bank benennt Dietmar von Blücher zum Generalbevollmächtigten (deutsch)

Baader Bank benennt Dietmar von Blücher zum Generalbevollmächtigten

Unterschleißheim, 18.11.2020: Die Baader Bank verstärkt zum 01. Januar 2021 ihr Führungsteam und benennt Dietmar von Blücher zum Generalbevollmächtigten. Die Baader Bank leitet damit mittelfristig die Nachfolge in der Position des CFO ein.

Dietmar von Blücher wird die Baader Bank ab dem kommenden Jahr als Generalbevollmächtigter mitgestalten. Nach Zustimmung der Bankenaufsicht wird Dietmar von Blücher die Funktion des CFO als Mitglied des Vorstands von Dieter Brichmann übernehmen.

Die Baader Bank gewährleistet mit Dietmar von Blücher einen reibungslosen Übergang in der CFO-Nachfolge. Dieter Brichmann übergibt sein Amt aus Altersgründen nach über 20-jähriger, erfolgreicher Vorstandstätigkeit in der Baader Bank.

"Mit Dietmar von Blücher gelingt es der Baader Bank, einen herausragenden Branchenexperten und einen ausgewiesenen Finanzfachmann zu gewinnen. Vor allem bei seinem beruflichen Engagement als Vorstandsmitglied der comdirect bank AG, Quickborn, trieb er die Digitalisierung und Automatisierung auch in den Finanzbereichen überaus erfolgreich voran", so Dr. Horst Schiessl, Aufsichtsratsvorsitzender der Baader Bank.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland

Florian E. Schopf Managing Director Unternehmenssprecher Head of Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1013 M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de https://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank:

Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Weitere Informationen finden Sie auch online:

Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de Twitter: https://twitter.com/Baader_Bank Linkedin: https://www.linkedin.com/company/98924/ Xing: https://www.xing.com/companies/baaderbankag?sc_o=da980_e Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDJ7PGKWwtafrPSFDI3nmsQ

