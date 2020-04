Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies sichert sich eine Eigenkapitalfinanzierung nach Belieben mit Alumina Partners Ltd. in Höhe von bis zu 6 Millionen Dollar

28.04.2020

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (28. April 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Alumina Partners (Ontario) Ltd. ("Alumina") eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") geschlossen hat, die eine Zusage von bis zu 6.000.000 CDN (sechs Millionen Dollar) im Rahmen einer Finanzierungsfazilität nach Belieben sichert (die "Fazilität").

Das Abkommen ermöglicht es BVT, ihre Wachstumsstrategie fortzusetzen, um ihre bahnbrechende natürliche Präzisionslandwirtschaftstechnologie auf den Markt zu bringen bei Beibehaltung der vollständigen finanziellen Flexibilität und Freiheit. Die Finanzierung liegt im alleinigen Ermessen von BVT, die dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, bei Bedarf auf Geldmittel zuzugreifen. Mit der Fazilität sind keine Transaktionsgebühren verbunden, keine Mindestbeträge, die in Anspruch genommen werden müssen, und keine Strafen für den Fall, dass BVT sich dafür entscheidet, die Fazilität nicht in Anspruch zu nehmen.

"Dies ist eine deutliche Bestätigung durch Alumina Partners, einer führenden New Yorker Private-Equity-Firma. Ihre Investition bietet dem Unternehmen die finanziellen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass BVT seinen Geschäftsplan umsetzen kann", sagte Ashish Malik, CEO des Unternehmens. "Diese flexible Vereinbarung gibt uns die Kontrolle über den Zeitpunkt und die Menge an Kapital, die erforderlich sind, um die Ausführung und Erweiterung von BVTs Wachstumsstrategie fortzusetzen."

"Alumina freut sich darauf, BVT dabei zu unterstützen, ihre Pläne zum weiteren Ausbau des Unternehmens und zur Weiterentwicklung ihres natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems zu beschleunigen", fügte Adi Nahmani, Managing Member von Alumina Partners, hinzu. "Wir waren sehr beeindruckt von der Eleganz der Unternehmensstrategie. Die Verwendung von Bienen zur Ausbringung gezielter Mikrodosen natürlicher Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmittel kann möglicherweise das Gesicht der modernen Landwirtschaft verändern."

Michael Collinson, Chairman des Unternehmens, fügte hinzu: "Das Unternehmen hat 2019 große Erfolge erzielt: Wir haben uns von einem F&E-Unternehmen zu einem Handelsunternehmen mit EPA-Zulassung gewandelt und haben den Umsatz der Erzeuger bei mehreren Anbaukulturen gesteigert. Selbst in diesen unsicheren Zeiten der COVID-19-Pandemie konnten wir eine signifikante Finanzierungsvereinbarung sichern. Dies spricht für die Stärke von BVTs Grundlagen, einschließlich ihrer enormen globalen Marktchance, der Fähigkeit ihres erfahrenen Managementteams, den Geschäftsplan auszuführen, eines umfassenden weltweiten Patentportfolios und solider Beziehungen der Agrarindustrie zu Partnern und Erzeugern. Es ist eine aufregende Zeit, Teil der BVT-Community zu sein."

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen das Recht, über einen Zeitraum von 36 Monaten die Fazilität im Rahmen einer Eigenkapitalprivatplatzierung mittels Tranchen von bis zu 500.000 Dollar (jeweils eine "Tranche") in Anspruch zu nehmen. Jede Tranche liegt im alleinigen Ermessen des Unternehmens und kann jederzeit nach Benachrichtigung von Alumina durch das Unternehmen erfolgen. Jede Tranche wird Einheiten umfassen ("Einheiten"), wobei sich jede Einheit aus einer Stammaktie (jeweils eine "Aktie") und einem Optionsschein (jeweils ein "Optionsschein") zusammensetzt. Der Preis jeder Einheit wird mit einem Abschlag zwischen 15 und 25 % zur Schlussnotierung der Aktien am Tag vor BVTs Mitteilung der Inanspruchnahme der Fazilität an Alumina festgelegt. Jeder Optionsschein ist ab dem Abschlussdatum über einen Zeitraum von 24 Monaten zu einem Preis ausübbar, der einem Aufschlag von 25 % gegenüber dem Marktpreis der Aktien entspricht. Die Optionsscheine werden auch eine Klausel für einen beschleunigten Verfall enthalten, falls die BVT-Aktien über einen Zeitraum von 10 Handelstagen in Folge mit einem Aufschlag von mindestens 100 % über dem Ausübungspreis des Optionsscheins gehandelt werden. Jede Inanspruchnahme aus der Fazilität unterliegt der Genehmigung der TSX-V. Alle ausgegebenen Wertpapiere werden einer gesetzlichen Haltefrist unterliegen, die in vier Monaten und einem Tag nach ihrer Emission abläuft.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. BVTs preisgekrönte Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 65 erteilte Patente. Mehr als 35 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE(TM) mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen.

Kontakt: Ashish Malik, President & CEO info@beevt.com

Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

