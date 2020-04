DGAP-News: Beeindruckender Erfolg für die virtuelle Messe von ALSO (deutsch)

Beeindruckender Erfolg für die virtuelle Messe von ALSO

Am 28. April fand die International Channel Trends+Visions statt, die virtuelle Messe von ALSO für die IT-Industrie. Nach der sehr positiven Resonanz, die das Unternehmen auf der digitalen CTV für die DACH-Region erhielt, wurde das Format nun in international ausgerollt. Die Veranstaltung fand gleichzeitig auf sieben Plattformen für 20 ALSO-Länder statt.

In weniger als vier Wochen setzte sich das Team mit Herstellern in Verbindung, lud Reseller ein und führte Gespräche mit der Presse. Das Event stieß auf ein überwältigendes Echo: Mehr als 250 Anbieter beteiligten sich mit Ständen, 285 Präsentationen wurden sowohl von Herstellern als auch von ALSO-Experten gehalten, und es fanden fast 60 Webinare statt. Insgesamt rund 10.000 Besucher informierten sich über die neuesten Trends und Themen der IT-Branche.

In seiner Keynote wies Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO, auf die grossen Chancen hin, die er für die IT-Industrie sieht: "Diese Krise kann eine Opportunität sein - wenn man den richtigen Partner hat, der in Zukunftstechnologien und -plattformen investiert, und die richtigen Mitarbeiter", so Möller-Hergt.

Besonders gross war das Interesse an Lösungen für den modernen Arbeitsplatz und nutzungsbasierte Angebote (Consumptional Business), Präsentationen zu Cybersecurity, dem Internet of Things und Angeboten für Home Office und Home School.

Gustavo Möller-Hergt: "Selbstverständlich fehlt uns der direkte Kontakt zu unseren Kunden und aufgrund ihrer Wünsche öffnen wir Schritt für Schritt wieder unsere Büros. Aber gleichzeitig sind wir sicher, dass dies nicht die letzte virtuelle Veranstaltung gewesen ist, die ALSO organisiert hat. Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, in Verbindung und gleichzeitig in sicherem Abstand voneinander zu bleiben."

Aufgrund der grossen Resonanz und der vielen Anfragen bleiben die sieben Plattformen der virtuellen Internationalen CTV bis zum 3. Mai 2020 geöffnet.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com

Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

