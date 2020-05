DGAP-News: Biotest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung (deutsch)

Biotest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung

^ DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Biotest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung

08.05.2020 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Biotest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung

- Ausschüttung von 0,04 EUR je Vorzugsaktie

- Breite Mehrheit zu allen Tagesordnungspunkten

Dreieich 08. Mai 2020. Die Aktionäre der Biotest AG haben auf der ersten ordentlichen, virtuellen Hauptversammlung am 08. Mai 2020 beschlossen, eine Dividende auszuschütten. Insgesamt waren 47,26 % des Grundkapitals vertreten. Die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns erfolgte mit 99,83% Zustimmung zu einer Ausschüttung in Höhe von EUR 0,04 je Vorzugsaktie. Insgesamt wird damit ein Betrag in Höhe von rund EUR 0,8 Mio. ausgeschüttet.

Die Aktionäre haben mit großer Mehrheit den Mitgliedern des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt sowie alle anderen Punkte der Tagesordnung mit großer Zustimmung bestätigt.

Die Hauptversammlungsrede von Herrn Dr. Michael Ramroth, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG, ist abrufbar unter: https://www.biotest.com/de/de/investor_relations/hauptversammlung_2020.cfm

Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

IR Kontakt:

Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de

PR Kontakt:

Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720 ; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723 ; ISIN: DE0005227235 Notiert: Frankfurt (Prime Standard) Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

08.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Biotest AG Landsteinerstraße 5 63303 Dreieich Deutschland Telefon: 0 61 03 - 8 01-0 Fax: 0 61 03 - 8 01-150 E-Mail: investor_relations@biotest.de Internet: http://www.biotest.de

ISIN: DE0005227235, DE0005227201

WKN: 522723, 522720 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1039943

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1039943 08.05.2020

°