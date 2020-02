CTS Eventim AG & Co. KGaA: CTS EVENTIM und der bekannte US-Promoter Michael Cohl gründen eine neue Partnerschaft und setzen Schwerpunkt auf internationale Tourneen

CTS EVENTIM und der bekannte US-Promoter Michael Cohl gründen eine neue Partnerschaft und setzen Schwerpunkt auf internationale Tourneen

* Neue Gesellschaft mit Sitz in New York City geplant

* Hauptaufgabe der neuen Gesellschaft ist es, weltweite Tourneen u.a. für den nordamerikanischen und europäischen Markt zu akquirieren

* Die Partnerschaft ermöglicht es EVENTIM LIVE, sein Netzwerk auf den nordamerikanischen Live Entertainment Markt sowie auf andere Gebiete auszuweiten

München/New York City, 21. Februar 2020. CTS EVENTIM, einer der weltweit führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment, hat die Gründung einer neuen 50:50-Partnerschaft mit dem bekannten US-Promoter Michael Cohl angekündigt.

Mit dieser Partnerschaft wird CTS EVENTIM gemeinsam mit Michael Cohl hoch-attraktiven Content für internationale Tourneen akquirieren.

Für EVENTIM LIVE, das Promoter-Netzwerk von CTS EVENTIM, markiert dieser Schritt den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen, aber sehr erfolgreichen Geschichte. Die Partnerschaft bietet eine umfassende globale Live Entertainment Plattform: von der Konzepterstellung bis hin zur Produktion und Promotion von Tourneen mit internationalen Top Acts.

Beide Partner tragen zu dieser Partnerschaft bei. Während Michael Cohl sein Konzertgeschäft und sein umfassendes Netzwerk hinzufügt, bietet CTS EVENTIM den vollen Zugang zum EVENTIM LIVE Netzwerk, der leistungsstarken und zuverlässigen Ticketing-Plattform sowie dem gesamten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen rund um Live Veranstaltungen.

CTS EVENTIM und Michael Cohl halten 50 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft. CTS EVENTIM konsolidiert Umsatz und Ergebnis nach IFRS im vollen Umfang. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York City, USA und wird von Michael Cohl und Glenn Orsher geleitet.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM sagt: "Zusammen mit Michael Cohl und seinem einzigartigen Netzwerk schaffen wir eine neue Plattform für bedeutende Künstler und neue Talente mit Sitz in New York City. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit unserem gesamten Leistungsspektrum zu unterstützen: von EVENTIM LIVE bis hin zum Ticketing. So leisten wir unseren Beitrag zu einer neuen Erfolgsgeschichte."

Promoter Michael Cohl ergänzt: "Auch ich freue mich sehr darauf, mit Klaus-Peter Schulenberg und seinem großartigen Team zusammenzuarbeiten und ein einzigartiges internationales Tournee-Unternehmen aufzubauen."

Dr. Frithjof Pils, Geschäftsführer von EVENTIM LIVE, fügt hinzu: "Erst im März 2019 haben wir unser Promoter-Netzwerk EVENTIM LIVE etabliert. Nach weniger als einem Jahr besteht unser Netzwerk bereits aus 33 internationalen und nationalen Veranstaltern, die jährlich über 40 Festivals und rund 6.000 Live-Veranstaltungen mit 12 Millionen Besuchern in 14 Ländern organisieren. Das zeigt: Unsere Idee ist erfolgreich. Ich freue mich sehr, dass wir mit Michael Cohl nun einen so starken und erfahrenen US-Partner für uns gewinnen konnten, mit dem wir weiteren attraktiven Content und neue Territorien werden erschließen können."

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Über Michael Cohl Die Karriere von Michael Cohl erstreckt sich über 45 Jahre als Produzent und Promoter im Live Entertainment. Dabei hat er mit über 150 der weltweit bekanntesten Künstler, wie zum Beispiel Barbra Streisand, Oprah Winfrey, David Gilmour, The Rolling Stones, Pink Floyd, U2, Michael Jackson, Frank Sinatra und vielen anderen zusammengearbeitet. Michael Cohl wird außerdem zugeschrieben, dass er das weltweite Touring revolutioniert hat.

