DGAP-News: De Grey Mining Ltd.: HEMI - breite, hochgradige Erweiterungen bei Aquila (deutsch)

9. Juni 2020

HEMI - breite, hochgradige Erweiterungen bei Aquila

- Aquila wurde in Sektion 30.640E um 80 m nach Osten erweitert, einschließlich folgender Ergebnisse:

41 m mit 6,8 g/t Au ab 181 m Tiefe in HERC086 einschl. 14 m mit 10 g/t Au ab 206 m Tiefe (Bohrung endet in Vererzung) 16 m mit 1,6 g/t Au ab 144 m Tiefe in HERC085

- Signifikante Tiefenerweiterungen, einschließlich:

69,5 m mit 1,3 g/t Au ab 80 m Tiefe in HERC031D 30 m mit 1,7 g/t Au ab 125 m Tiefe in HERC093

- Hochgradige RC-Ergebnisse aus geringer Tiefe, die frühere Aircore*-Bohrungen in Sektion 30.000E bestätigen:

45 m mit 8,1 g/t Au ab 111 m Tiefe in HERC096 einschl. 16 m mit 13,2 g/t Au ab 114 m Tiefe (10 gm unterer Cut-off-Gehalt) 49 m mit 3,4 g/t Au ab 49 m Tiefe in HERC095 einschl. 19 m mit 5,1 g/t Au ab 50 m Tiefe

De Grey Mining Limited (ASX: DEG, "De Grey", "Company") berichtet über den aktuellen Stand der Bohrungen und der Ergebnisse aus der Aquila-Zone innerhalb der Entdeckung Hemi, die 60 km von Port Hedland, Western Australia, entfernt liegt.

Aquila ist eine parallele Goldsulfidzone, die sich unmittelbar nördlich der Brolga-Zone befindet und an die im Norden liegende neue Crow-Zone angrenzt (Abbildung 1).

Derzeit werden RC-Bohrungen und Kernbohrungen mittels drei Bohrgeräten niedergebracht, die zwischen Aquila, Brolga und Crow im Einsatz sind und versuchen, die Goldvererzung durch Bohrungen in nominalen Abständen von 80 x 80 m auszudehnen. Ein zweites RC-Bohrgerät wird in Kürze eintreffen.

In Aquila werden die Step-Out-Bohrungen sowohl in Streichrichtung als auch zur Tiefe fortgesetzt. Die tieferen Bohrungen zielen darauf ab, Bereiche etwa 80 bis 100 m unterhalb der bekannten Vererzung zu überprüfen. Geplant sind auch Bohrungen östlich der hochgradigen Vererzung in Sektion 30.640E.

Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse aus Aquila und die Pressemitteilung von letztem Freitag über die Entdeckung einer neuen Erweiterung der Brolga-Intrusion sind ermutigend.

Der technische Direktor von De Grey Mining, Andy Beckwith, kommentierte:

"In Aquila haben wir die Grenzen der Vererzung noch nicht erreicht. Step-out-Bohrungen zeigen, dass wir uns im Streichen der Lagerstätte immer noch in einer starken breiten und hochgradigen Vererzung befinden. Tiefere RC-Bohrungen und Kernbohrungen sind geplant, um Bereiche etwa 100 m unterhalb der Vererzung sowie zusätzliche Erweiterungen in Streichrichtung anzuvisieren.

Wir haben am Freitag bekannt gegeben, die Anzahl der Aircore- und RC-Bohrgeräte vor Ort zu erhöhen. Auf diese Weise können wir die mittels Aircore-Bohrungen untersuchten Bereiche in unmittelbarer Umgebung von Hemi und in den anderen in der Nähe liegenden Intrusionen, einschließlich Scooby, Shaggy und Antwerp, erweitern. Das zusätzliche RC-Bohrgerät wird es uns ermöglichen, die positiven Aircore-Ergebnisse, die die Vererzung erweitern, weiterzuverfolgen und die bekannte Vererzung genauer abzugrenzen.

Westlich von Aquila werden derzeit die weitständigen Aircore-Bohrungen fortgesetzt. Etwa 500 m westlich von Aquila haben Aircore-Bohrungen eine ermutigende Alteration durchteuft. Die Alteration scheint der bei Aquila vorkommenden Alteration ähnlich zu sein. Proben aus diesen Aircore-Bohrungen werden diese Woche zur Analyse versandt."

*Aircore-Analyseergebnisse werden nicht für Ressourcenschätzungen verwendet. Für die Verwendung bei Ressourcenschätzungen sind nachfolgende RC-Bohrungen und/oder Kernbohrungen erforderlich.

Abbildung 1. HEMI - Lage der Ansatzstellen der RC- und Kernbohrungen (lokales Koordinatengitter) mit wichtigen neuen Ergebnissen.

AQUILA

Aquila ist eine parallele Goldsulfidzone, die sich unmittelbar nördlich der Brolga-Zone befindet und an die im Norden liegende neue Crow-Zone angrenzt. Jüngste RC-Bohrungen und Kernbohrungen mit einem nominalen Abstand von 80 x 40 m dehnen die ausgedehnte Goldvererzung weiter aus (Abbildung 2). Die mittels RC-Bohrungen, Kernbohrungen und Aircore-Bohrungen umrissene anomale Goldzone erstreckt sich derzeit über eine Streichlänge von 1 km und die jüngsten weitständigen Aircore-Bohrungen haben eine ähnlich aussehende Alteration des Aquila-Typs etwa 500 m weiter westlich durchteuft.

Die neue hochgradige Goldvererzung in Sektion 30.640E (Abbildung 3) repräsentiert eine Erweiterung um 80 m nach Osten. Diese starke Zone hochgradiger Vererzung, 41 m mit 6,8 g/t Au ab 181 m Tiefe in HERC086, einschließlich 14 m mit 10 g/t Au ab 206 m Tiefe, bleibt in der Tiefe und in Streichrichtung nach Osten offen. Zur Erweiterung dieser Zone in die Tiefe werden zurzeit Bohrungen niedergebracht und Step-out-Bohrungen in östliche Richtung sind geplant.

Zwei RC-Bohrungen, HERC095 und 096, wurden niedergebracht, um die ursprünglichen hochgradigen Ergebnisse der Aircore-Entdeckungsbohrung in Sektion 30.000E zu bestätigen (Abbildung 4). Diese Bohrungen wurden niedergebracht, um diese Ergebnisse in einer Ressourcenschätzung berücksichtigen zu können.

Signifikante neue Abschnitte (> 10 g*m) in der Sektion schließen ein:

Sektion Abschnitt 30.000E 45 m mit 8,1 g/t Au ab 111 m Tiefe in HERC096 49 m mit 3,4 g/t Au ab 49 m Tiefe in HERC095 30.080E 30 m mit 1,7 g/t Au ab 125 m Tiefe in HERC093 30.160E 69,5 m mit 1,3 g/t Au ab 80 m Tiefe in HERC031D 30.320E 38 m mit 0,9 g/t Au ab 51 m Tiefe in HERC091 11 m mit 2,0 g/t Au ab 101 m Tiefe in HERC091 30.480E 21 m mit 0,9 g/t Au ab 57 m Tiefe in HERC089 30.640E 5 m mit 4,0 g/t Au ab 133 m Tiefe in HERC086 41 m mit 6,8 g/t Au ab 181 m Tiefe in HERC086 (endet in Vererzung) 16 m mit 1,6 g/t Au ab 144 m Tiefe in HERC085

Abbildung 2. Aquila-Bohrplan (lokales Koordinatengitter) mit Bohrstellen und signifikanten neuen Bohrergebnissen.

Die ermutigende Alteration, die in den jüngsten Aircore-Bohrungen mit einem Abstand von 320 x 160 m etwa 500 m westlich von Aquila beobachtet wurde, wird derzeit mittels Bohrungen in engeren Abständen von 160 x 80 m überprüft.

Die zusätzlichen RC- und Aircore-Bohrgeräte werden voraussichtlich in den nächsten 10 Tagen vor Ort eintreffen. Die zusätzlichen Bohrgeräte werden die Anzahl der Bohrgeräte auf 6 erhöhen, die in der Umgebung von Hemi im Einsatz sein werden. Die wird parallel zu den Bohrungen zur Ressourcenerweiterung in Aquila, Brolga und Crow eine Zunahme der Bohrarbeiten in Streichrichtung nach Scooby und Antwerp ermöglichen.

Abbildung 3. Aquila-Zone - Abschnitt 30.640E

Abbildung 4. Aquila-Zone - Abschnitt 30.000E

HINTERGRUND

Hemi ist eine neue wichtige Goldentdeckung, bei der die Goldvererzung in einer Reihe von Intrusionen beherbergt ist, die mit Stringer-Zonen und disseminierten sulfidreichen Zonen in Zusammenhang stehen. Dieser Vererzungstyp ist in der Region Pilbara neu und zeigt eine Dimension der Vererzung, die im Projekt zuvor nicht zu sehen war.

Hemi entwickelt sich zu einer großen Weltklasse-Lagerstätte mit erstklassiger Infrastruktur vor unserer Haustür. Die Bohrungen grenzen weiterhin das Ausmaß der Hemi-Vererzung mit der Erwartung ab, dass die Gesamtprojektressourcen von derzeit 2,2 Mio. Unzen erheblich zunehmen werden. In der unmittelbaren Umgebung von Hemi wurden bereits mindestens vier weitere ähnlich aussehende Intrusionsziele definiert, wovon drei eine bekannte Vererzung besitzen.

Diese Pressemitteilung befasst sich mit den jüngsten Ergebnissen der Kernbohrungen und RC-Bohrungen in der Aquila-Zone, Stand 9. Juni 2020. Die in diesem Bericht besprochenen vollständigen Goldabschnitte (> 2 g*m) sind in Tabelle 1 (siehe Anhang der originalen englischen Pressemitteilung) aufgeführt.

Abbildung 5. Goldprojekt Mallina mit den Hauptgoldlagerstätten und der neuen Entdeckung Hemi.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors der De Grey Mining zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen:

Glenn Jardine (Managing Director) oder Andy Beckwith (technischer Direktor u. Betriebsleiter)

De Grey Mining Ltd Tel. +61 8 6117 9328 admin@degreymining.com.au

Luke Forrestal (Medienanfragen) Tel. +61 411 479 144 luke.forrestal@mcpartners.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

Früher veröffentlichte Pressemitteilungen, die sich auf das Prospektionsgebiet Hemi beziehen, schließen ein:

Ressourcen:

- Aktualisierung der Ressource auf dem Goldprojekt Mallina im Jahr 2020, 2. April 2020.

Exploration:

- Mehrere neue Ziele erhöhen das Explorationspotenzial, 2. Juli 2019.

- Neue Goldentdeckungen auf Hemi und Antwerp, 17. Dezember 2019

- Auf Hemi wird Potenzial für wichtige Entdeckung bestätigt, 6. Februar 2020

- Weitere beeindruckende mächtige und hochgradige Goldabschnitte in Hemi, 11. Februar 2020

- Erhebliche Erweiterung der Sulfidvererzung auf Hemi, 26. Februar 2020

- RC-Bohrungen bestätigen ausgedehntes Goldsystem in Hemi, 5. März 2020

- Fortsetzung der auf Hemi durchteuften ausgedehnten Sulfidvererzung, 10. März 2020

- Hemi nimmt weiter an Größe zu, 17. März 2020.

- Abgrenzung ausgedehnter Ausläufer der Goldvererzung in BROLGA, 25. März 2020.

- Brolga nimmt an Größe weiter zu, 9. April 2020.

- Aircore-Bohrungen grenzen dritte große Goldzone in Hemi ab, 17. April 2020.

- Aktueller Stand der Bohrungen in Brolga und Aquila, 22. April 2020.

- Abgrenzung eines großen Goldsystems in Crow, 1. Mai 2020.

- Explorationsupdate, 20. Mai 2020.

- Bedeutende Erweiterungen bei Hemi - Aquila, 27. Mai 2020

- HEMI - erhebliche Erweiterung, 5. Juni 2020

Tabelle 1. Signifikante neue Bohrabschnitte (>2 Gramm x m Au)

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

