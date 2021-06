DGAP-News: Delticom AG: Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ebenfalls vollständig gezeichnet (deutsch)

Delticom AG: Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ebenfalls vollständig gezeichnet

^ DGAP-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung Delticom AG: Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ebenfalls vollständig gezeichnet

24.06.2021 / 18:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delticom AG: Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ebenfalls vollständig gezeichnet

Hannover, 24. Juni 2021 - Die Delticom AG ( ISIN DE0005146807 ) hat nun auch die Bezugsrechts-Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Wie bereits die Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung, wurde auch die Bezugsrechts-Kapitalerhöhung erfolgreich vom Bankhaus Metzler begleitet und dank eines hohen Investoreninteresses vollständig gezeichnet. Durch die Ausgabe von 1.121.697 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem Platzierungspreis von EUR 7,12 wird im Rahmen der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös vor Provisionen und Kosten von rund EUR 8,0 Mio. erzielt. Zusammen mit dem bereits erfolgten Mittelzufluss aus der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung beläuft sich der Bruttoemissionserlös vor Provisionen und Kosten für die Gesellschaft auf insgesamt EUR 16,9 Mio.

Die Eintragung der im Rahmen der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung neu geschaffenen Aktien ins Handelsregister wurde mit dem heutigen Tag beantragt. Nach Eintragung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 14.831.361 belaufen.

Thomas Loock, Finanzvorstand der Delticom AG, sieht im erfolgreichen Abschluss der beiden Kapitalerhöhungen einen weiteren wichtigen Meilenstein als erreicht an: "Mit der erfolgreichen Platzierung beider Kapitalerhöhungen ist ein weiterer wichtiger Finanzierungsbaustein abgeschlossen. Die andauernden Gespräche zur Anschlussfinanzierung verlaufen konstruktiv und befinden sich auf einem guten Weg. Auch vor diesem Hintergrund ist die nachhaltige Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft von hoher Bedeutung. Dank des Mittelzuflusses aus den Kapitalerhöhungen werden wir die Finanzverschuldung weiter deutlich reduzieren können."

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 74 Ländern betreibt die Gesellschaft 410 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 15,9 Millionen Kunden.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der weltweit rund 38.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 541 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 177 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations Melanie Becker Brühlstraße 11 30169 Hannover Tel.: +49 (0)511-93634-8903 Fax: +49 (0)511-8798-9138 E-Mail: melanie.becker@delti.com

24.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delticom AG Brühlstraße 11 30169 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 93634 8000 Fax: +49 (0)511 8798 9138 E-Mail: info@delti.com Internet: www.delti.com

ISIN: DE0005146807

WKN: 514680 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1211857

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1211857 24.06.2021

°