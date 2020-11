EarthRenew Inc: EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt

^ DGAP-News: EarthRenew Inc / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie EarthRenew Inc: EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt

25.11.2020 / 07:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EarthRenew gibt den Verkauf von Produkten an ein in Alberta führendes Unternehmen für die Rekultivierung von Bohrstellen und wichtige Ernennung in das Management bekannt

Die wichtigsten Punkte:

- EarthRenew verkaufte 25 Tonnen ihres GrowER-Düngers an NorthWind Land Resources Inc. zur Verwendung in einem Projekt zur Rekultivierung von Ölbohrstellen in der Nähe von Red Deer, Alberta.

- NorthWind verwendete 7,69 Tonnen pro Acre auf dem drei Acre großen Gelände, um Probleme mit der Bodenverdichtung zu lösen, die den Neubewuchs begrenzen.

- EarthRenews GrowER-Dünger kann die mikrobielle Aktivität und die Bodengesundheit verbessern, den Neubewuchs fördern und dazu beitragen, das große Umweltproblem bei der Sanierung von Ölbohrstellen anzugehen.

Toronto, 25. November 2020. EarthRenew Inc. (CSE: ERTH) ("EarthRenew" oder das "Unternehmen") gibt den ersten Verkauf von Düngemitteln im Jahr 2020 bekannt. Das Unternehmen verkaufte 25 Tonnen seines organischen Düngemittelprodukts an NorthWind Land Resources Inc. ("Northwind"), ein Landrekultivierungsunternehmen. Der Dünger wird von NorthWind bei einem Projekt zur Rekultivierung von Ölbohrstellen in der Nähe von Red Deer, Alberta, eingesetzt.

Die Größe des rekultivierten Geländes beträgt 3 Acres (ca. 12.100 m2) und NorthWind verwendete Spezialgeräte, um pro Acre 7,69 Tonnen von EarthRenews GrowER-Düngemittelprodukt mittels Anwendung im Unterboden auszubringen. Diese Landfläche ist derzeit mit schwerwiegenden Bodenverdichtungs- und Belüftungsproblemen konfrontiert, die das Pflanzenwachstum einschränken, während die Vorhabenträger die Landflächen für eine gleichwertige Bodeneignung sanieren. Es wird erwartet, dass die Anwendung von EarthRenews GrowER-Dünger im Unterboden dieser Landflächen die natürliche mikrobielle Aktivität fördert, die Bodengesundheit verbessert und das Vegetationswachstum anregt. Diese Art von Arbeiten wurde in der Vergangenheit auf anderen Landflächen durchgeführt und hat nachweislich das Pflanzenwachstum erheblich verbessert.

Robbie Price von NorthWind kommentierte: "Das GrowER-Düngemittelprodukt hat sich als sehr hilfreich bei der Bodensanierung erwiesen, indem es die Bodenfruchtbarkeit und -chemie verbessert und die Entwicklung des Wurzelmediums fördert, während die Verdichtung mittels der Bodenbearbeitung während der Pelletinjektion verbessert wird, um die Bodenstruktur zu reparieren. Diese Art von Produkt und Verfahren kann dazu beitragen, die Bodenentwicklung in stark verdichteten Böden zu beschleunigen, und bietet uns ein weiteres Instrument, die negativen Umweltauswirkungen zu bewältigen, die nach dem Schließen einer Ölquelle zurückbleiben. "

Keith Driver, CEO von EarthRenew, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, den Verkauf im Jahr 2020 zu beginnen und die Verwendung unsers Produkts in Rekultivierungsprojekten zu sehen. In der Provinz Alberta gibt es eine große Chance, da aufgrund der Öl- und Gasentwicklung zahlreiche Standorte dringend rekultiviert werden müssen. Wir sind stolz darauf, eine aus Alberta stammende natürliche Lösung anbieten zu können, die zu diesen Arbeiten beitragen kann. "

EarthRenew gibt außerdem, die Ernennung von Kerri Lee McGovern zum Chief Operating Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.

Kerri Lee McGovern verfügt über mehr als 20 Jahre Betriebserfahrung in der Technologie- und Projektfinanzierungsbranche. Sie hatte verschiedene leitende Positionen in Geschäfts- und Marktentwicklung inne. Sie war für die Akquisition von Schlüsselkunden verantwortlich. Vor ihrem Eintritt in EarthRenew war Kerri Vice President of Partnerships und Vice President of Business Development bei Tynt Multimedia, das von 33 Across übernommen wurde. Als Mitglied der Geschäftsleitung bei EarthRenew ist Kerri verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von EarthRenews Geschäfts- und Marktstrategie, der Wachstumsförderung und Skalierung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Kerri hat einen Abschluss in Biowissenschaften von der University of Alberta und einen MBA von der University of Victoria.

Über NorthWind Land Resources Inc.

Agrologen, Biologen, Geologen und Forstfachleute bilden NorthWinds vielfältiges Team von Umweltfachleuten. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 ist NorthWind auf rund 40 Mitarbeiter angewachsen. Unsere Außendienstmitarbeiter und Projekte erstrecken sich über die Provinz Alberta, und unsere Erfahrung ist ebenso groß. Was auch immer; einer von uns hat darin tätig, von der Land- und Forstwirtschaft bis hin zum zur Ölsandforschung und Gerätebetrieb. Wir sind spezialisiert auf Rekultivierung und Begrünung, Bodenklassifizierung, Umweltverträglichkeitsprüfung und -sanierung und bieten unseren Kunden kostengünstige und technisch einwandfreie professionelle Dienstleistungen.

Über EarthRenew

EarthRenews Aufgabe ist, ein Landwirtschaftssystem zu unterstützen, das gesunde Böden und die Rentabilität der Erzeuger wieder auf den Tisch bringt. EarthRenew wandelt Abfälle aus der Nutztierhaltung in einen leistungsstarken organischen Dünger um, der von ökologischen und traditionellen Erzeugern in Kanada und den USA verwendet wird. Unser Vorzeige-Werk in Strathmore befindet sich auf einem Mastbetrieb mit ca. 25.000 Rindern und kann mittels einer erdgasbefeuerten Turbine pro Stunde bis zu vier Megawatt (MW) kostengünstigen Strom produzieren. Die Abwärme der Turbine wird zur Umwandlung von Mist in zertifizierten organischen Dünger verwendet. EarthRenew ist an der CSE unter dem Symbol "ERTH" notiert.

Besuchen Sie bitte unsere Unternehmenswebsite: www.earthrenew.ca

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Keith Driver CEO von EarthRenew Tel.: +1 (403) 860-8623 E-Mail: kdriver@earthrenew.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

25.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1150402 25.11.2020

°