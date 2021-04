DGAP-News: EcoGraf Limited: Gemeinsame Medienmitteilung zur Produktionsanlage für Batterieanodenmaterial (deutsch)

EcoGraf Limited: Gemeinsame Medienmitteilung zur Produktionsanlage für Batterieanodenmaterial

Gemeinsame Medienmitteilung zur Produktionsanlage für Batterieanodenmaterial

Anerkennung des Projekts als Großprojekt (Major Project Status)

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK,

WKN: A2PW0M ) freut sich über die gemeinsame Medienmitteilung des Ministers für Industrie, Wissenschaft und Technologie, Hon Christian Porter MP mit dem Minister für Bodenschätze, Wasser und Nordaustralien, Hon Keith Pitt MP, bezüglich der Kwinana-Anlage für Batterieanodenmaterial zu berichten.

Die gemeinsame Medienmitteilung hat die Verleihung des Major Project Status für EcoGrafs Batterieanodenmaterialanlage in Westaustralien angekündigt. Die vollständige Mitteilung vom 19. April 2021 finden Sie unter:

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/porter/media-releases/major-project-status-boost-wa-battery-industry

Der Status als Großprojekt bestätigt die Wichtigkeit der Entwicklung des Unternehmens, welche die Critical Minerals Strategy der australischen Regierung und die Future Battery Industry Strategy Westaustraliens unterstützt.

Christian Porter, Minister für Industrie, Wissenschaft und Technologie, sagte: "Die australische Regierung hat sich verpflichtet, die Investitionen in Australiens zentrale Rohstoffindustrie anzukurbeln, um unsere hochentwickelten Fertigungskapazitäten auszubauen und neue Arbeitsplätze im ganzen Land und insbesondere in unseren regionalen Gebieten zu schaffen.

Dieses Projekt wird einen hochwertigen Beitrag zum Wachstum unserer zentralen Rohstoffindustrie leisten und Möglichkeiten für weitere Projektentwicklungen eröffnen."

Der Minister für Bodenschätze, Wasser und Nordaustralien, Keith Pitt, sagte: "EcoGraf ist ein hervorragendes Beispiel für das, wovon wir in Australien mehr sehen wollen - unsere Rohstoffe werden direkt hier in Australien weiterverarbeitet, was unseren Exporten einen Mehrwert verleiht und in diesem Prozess gut bezahlte und nachhaltige Arbeitsplätze für australische Arbeiter schafft. Bei dem Projekt wird auch die EcoGraf-eigene Reinigungstechnologie eingesetzt, die den Einsatz von Flusssäure überflüssig und so ein kostengünstiges und umweltfreundliches Reinigungsverfahren möglich macht."

EcoGrafs Managing Director Andrew Spinks sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung durch die australische Regierung. Unsere neue Anlage für Batterieanodenmaterial ist Teil der Pläne Australiens, seine zentralen Rohstoffverarbeitungs- und fortschrittlichen Fertigungsindustrien auszubauen, um nachhaltig produzierte, hochwertige Produkte für die globalen Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge bereitzustellen."

"EcoGrafs Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den jüngsten Gesetzesänderungen in Europa, die höhere Umwelt- und Sozialstandards in Batterielieferketten fordern. Weltweit werden derzeit beispiellose Investitionen getätigt, um autarke und nachhaltige Lieferketten für die Batterieherstellung zur Unterstützung der Elektrofahrzeugindustrie aufzubauen."

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks Managing DirectorT: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.

Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/#home-video

