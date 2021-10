DGAP-News: Ein Sprung nach vorn: Nøelse und Netcetera treiben die Digitale Bank und Zahlungssicherheit voran (deutsch)

Ein Sprung nach vorn: Nøelse und Netcetera treiben die Digitale Bank und Zahlungssicherheit voran

Ein Sprung nach vorn: Nøelse und Netcetera treiben die Digitale Bank und Zahlungssicherheit voran

Afone, ein französischer Zahlungsanbieter mit Sitz in Angers, hat mit Nøelse ein ehrgeiziges alternatives Bankprojekt gestartet: es verspricht die Art und Weise, wie Kunden ihr Geld verwalten, zu verändern. In einem bisher analogen Markt bietet Nøelse digitales Banking für Privatpersonen und Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf einfachem Online-Zugang und europäischen Transaktionen. Um Card-Not-Present-Transaktionen zu unterstützen und vor Online-Betrug zu schützen, benötigte das Unternehmen einen soliden ACS und 3DS Server mit erstklassiger Sicherheit. Genau das haben sie bei Netcetera gefunden.

"Wir waren auf der Suche nach einem Anbieter, der uns eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Lösung anbieten konnte, und Netcetera war genau der richtige Partner", sagt Guillaume Rousseau, CFO von Nøelse. Gemeinsam entwickelten die beiden Unternehmen eine 3DS-Plattform, die von Netceteras ACS unterstützt wird, und implementierten RiskShield, ein höchst konfigurierbar Produkt von Netceteras Partner INFORM zur Bewertung von Transaktionsrisiken. In Kombination bieten diese Komponenten den Endkunden ein reibungsloses und sicheres Online-Zahlungserlebnis.

"Nøelse hat ein kühnes Projekt auf die Beine gestellt und wir sind sehr stolz darauf, durch unsere Zusammenarbeit die Zukunft des Bankwesens mitzugestalten", sagt Benoit Ouinas, Verkaufsleiter Digital Finance bei Netcetera. "Dieses Projekt ist eine Premiere - unsere erste kombinierte 3DS Server- und ACS-Lösung und unser erster wichtiger Schritt im französischen Markt." Nach der erfolgreichen Markteinführung in Frankreich, will Nøelse 2022 auch den spanischen, italienischen und deutschen Markt für Privat- und Firmenkunden erobern. Rousseau: "Wir sind gespannt auf die Zukunftsaussichten von Nøelse und neugierig darauf, weitere Märkte zu erkunden".

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über Nøelse Nøelse wurde 2021 von Serienunternehmer Philip Fournier und seinen Teams gegründet und will mit seinem Konto der neuen Generation seinen Kunden die Macht zurückgeben. Als Alternative zu den traditionellen Banken ist Nøelse zu 100 % digital und setzt auf Transparenz, mit klaren und "à la carte"-Gebühren, die zum richtigen Preis und ohne böse Überraschungen genutzt werden können. Mit 150 Mitarbeitern ist Nøelse bereits für Privat- und Geschäftskunden in Frankreich verfügbar. Anfang 2022 wird es auch in Italien, Spanien, Deutschland und Luxemburg verfügbar sein. Für weitere Informationen besuchen Sie www.noelse.com oder schreiben Sie an contact@noelse.com

