DGAP-News: Ernst Russ AG: Erwerb eines 1.300-TEU-Containerschiffes (deutsch)

Ernst Russ AG: Erwerb eines 1.300-TEU-Containerschiffes

Hamburg, 26. August 2021 - Eine Tochtergesellschaft der Ernst Russ AG hat ein im Jahr 2010 gebautes Containerschiff mit einer Stellplatzkapazität von rund 1.300 TEU von der EF Eliza Ltd., einer 100 % Tochtergesellschaft der ElbFeeder Inc., erworben.

An der ElbFeeder Inc. ist die Ernst Russ AG mit rund 52 % als Mehrheitsgesellschafter beteiligt. Die isländische Reederei Eimskip ist mit rund 48 % an der Holdinggesellschaft beteiligt.

Die Verkäufergesellschaft EF Eliza Ltd. wurde bereits im Rahmen der Vollkonsolidierung in den Konzernabschluss der Ernst Russ AG einbezogen. Mit dieser Transaktion wird die Ernst Russ Gruppe zukünftig in vollem Umfang am wirtschaftlichen Erfolg dieses Schiffes partizipieren.

Die Übergabe des Schiffes ist im September 2021 geplant. Über die Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht.

Ernst Russ AG Anika Hillmer Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de

