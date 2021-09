DGAP-News: Ernst Russ AG mit positivem Halbjahresergebnis (deutsch)

Ernst Russ AG mit positivem Halbjahresergebnis

Hamburg, 6. September 2021 - Die Ernst Russ AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht.

Die Unternehmensgruppe kann aufgrund der getätigten Investitionen und eines Beschäftigungskonzepts der Flotte, das auf eine nachhaltige und dauerhafte Absicherung der Einnahmen ausgerichtet ist, von der aktuell sehr positiven Entwicklung der internationalen Schifffahrtsmärkte profitieren. Ein verändertes Konsumverhalten aufgrund der Corona-Pandemie, Staus insbesondere vor US-amerikanischen Häfen, die Schließung asiatischer Terminals und nicht zuletzt die Havarie der Ever Given im Suezkanal haben die Charterraten in die Höhe getrieben.

In diesem sehr positiven wirtschaftlichen Umfeld konnte die Ernst Russ Gruppe im ersten Halbjahr 2021 acht Schiffe zu sehr attraktiven Raten neu verchartern. Die durchschnittliche Charterrate der vollkonsolidierten Schiffe der Ernst Russ Gruppe beträgt im ersten Halbjahr 2021 12.930 USD/Tag. Dies entspricht einem Anstieg von 49,6 % im Vergleich zum Vorjahreswert. Weitere vier Schiffe stehen noch im aktuellen Geschäftsjahr zur Neuvercharterung an.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 wider: Bei einem Anstieg der Umsatzerlöse um 37 % von 28,9 Mio. EUR auf 39,6 Mio. EUR und gleichzeitiger Reduzierung von Personalkosten hat sich das Betriebsergebnis (EBIT) von 1,8 Mio. EUR auf 8,6 Mio. EUR erhöht. Ebenso stieg das EBT von 1,9 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR. Die flüssigen Mittel haben sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 auf 19,5 Mio. EUR mehr als verdoppelt. Aufgrund des Erwerbs zweier Multipurpose-Schiffe stieg das Schiffsvermögen um 8,3 Mio. EUR auf 128,0 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 51,3 % (31. Dezember 2020: 49,0 %).

Den Halbjahresbericht 2021 der Ernst Russ AG können Sie sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache als Druckexemplar anfordern oder unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht.

Kontakt: Ernst Russ AG Anika Hillmer Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de

