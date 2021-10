DGAP-News: Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt (deutsch)

Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt

Hamburg, 26. Oktober 2021: Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809 ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika einen Börsengang eingeleitet hat mit einem öffentlichen Angebot von bis zu 22.000.000 American Depositary Shares ("ADS"), die 11.000.000 Stammaktien des Unternehmens entsprechen. Das Angebot findet mittels einer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 in der jeweils gültigen Fassung statt. Evotec erwägt, den Zeichnern zusätzlich eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in einem Umfang von bis zu 3.300.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf der ADS und die Ausgabe der zugrundeliegenden Stammaktien wird unter Ausschluss des Bezugsrechts aus Evotecs genehmigtem Kapital erfolgen. Evotec hat beantragt, ihre ADS am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "EVO" zu notieren.

Der finale Platzierungspreis der angebotenen ADS hängt im Wesentlichen vom Schlusskurs der Evotec-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Preissetzung ab (erwartet in der Woche vom 01. November 2021) und wird unter Verwendung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkurses in US-Dollar und mit einem ADS/Aktien-Verhältnis von 2:1 umgerechnet.

Die Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley agieren gemeinsam als führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC Capital Markets agieren darüber hinaus als gemeinsame "Bookrunner" für das Angebot.

Evotec beabsichtigt die Nettoerlöse des Angebots zu nutzen, um ihre Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA zu erweitern, zusätzliche J.POD-Kapazitäten in Toulouse, Frankreich aufzubauen, ihre Plattform für Präzisionsmedizin auszubauen, Pipeline-Aktivitäten zu beschleunigen, ihr EVOequity-Portfolio zu erweitern und den verbleibenden Betrag zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden. Das Angebot ist abhängig von Marktbedingungen und unterliegt weiteren Einflüssen, weshalb nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann, ob und wann das Angebot vollzogen wird.

Bei der SEC wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere eingereicht, die jedoch noch nicht in Kraft getreten ist. Die Wertpapiere dürfen vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein branchenführender Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotecs Mission ist die Erforschung von best-in-class und first-in-class Medikamenten für eine Vielzahl schwer zu behandelnder Erkrankungen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Evotec hat eine umfassende Reihe vollständig integrierter Technologieplattformen der nächsten Generation aufgebaut, die nach Ansicht des Unternehmens die Art und Weise der Erforschung neuer Wirkstoffe verändern wird. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Fähigkeiten von Evotecs integrierten Plattformen ist Evotec in der Lage, ihren Partnern Lösungen anzubieten, die die Qualität neuer Wirkstoffe deutlich verbessern, den Wirkstoffforschungsprozess beschleunigen und die hohen Kosten, die mit traditionellen Wirkstoffforschungsprozessen verbunden sind, reduzieren.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Zu diesen Risiken, die zu Abweichungen führen können, zählen auch solche, die unter Risikofaktoren in Evotecs Registrierungserklärung in Formular F-1 und anderen Einreichungen bei der SEC angegeben wurden. Angesichts dieser Unsicherheiten wird Leser:innen nahegelegt, den zukunftsbezogenen Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

IR-KONTAKT volker.braun@evotec.com, T. +49.(0)40.560 81-775 F. +49.(0)40.560 81-333

