DGAP-News: Exasol gewinnt &

Exasol gewinnt "Tech Partner of the Year (DACH)" Auszeichnung 2021 von Amazon Web Services

Nürnberg, 7. Dezember 2021 - Exasol, Anbieter der gleichnamigen High-Performance Analytics-Datenbank, ist als "AWS Technology Partner of the Year" in der DACH-Region gekürt worden. Diese Auszeichnung würdigt den Datenbank-Spezialisten als AWS ISV-Technologiepartner, der das Beste aus den AWS Services ausgeschöpft hat und im Jahr 2021 mit AWS kontinuierlich expandiert und gewachsen ist.

Mit den AWS Partner Awards werden verschiedene Partner u.a. in der DACH-Region ausgezeichnet, deren Geschäftsmodelle im vergangenen Jahr auf stärkere Spezialisierung und Zusammenarbeit ausgerichtet waren. Darüber hinaus werden auch AWS Partner gewürdigt, deren Geschäftsmodelle während ihrer Arbeit mit den Kunden in der AWS Cloud erfolgreich weiterentwickelt wurden und die dazu beitragen, außergewöhnlich schnelle Datenanalysen zu liefern, mit denen Kunden jederzeit wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten ableiten können.

"Wir sind unheimlich stolz, dass uns AWS DACH zum Technologiepartner des Jahres 2021 ernannt hat. Diese Auszeichnung, in der wettbewerbsstarken und innovativen DACH Region zu gewinnen, ist wirklich eine Ehre!", sagt Jürgen Fleiss, Head of Cloud Alliances bei Exasol. "2021 war ein großartiges Jahr: Wir haben wichtige Integrationen von AWS Diensten angekündigt und sind im April 2021 Mitglied des exklusiven Top 100 AWS ISV Accelerate Programs geworden. Wir freuen uns auf die weitere, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit AWS in 2022."

Das AWS Partner Network (APN) ist die globale Gemeinschaft der Unternehmen, die AWS nutzen, um Lösungen und Services für Kunden zu entwickeln. AWS unterstützt Partner bei der Entwicklung, Vermarktung und dem Verkauf ihrer Angebote, indem das Unternehmen auf der Grundlage seiner bewährten, globalen und sicheren Infrastruktur wertvollen geschäftlichen, technischen sowie Marketing-Support bietet. AWS Partner sind einzigartig aufgestellt, um Kunden dabei zu helfen, alle Vorteile des AWS Angebots zu nutzen und ihre Reise in die Cloud zu beschleunigen. AWS hat Millionen von aktiven Kunden und eine dynamische Gemeinschaft von über 100.000 Partnern weltweit.

"AWS Partner schaffen Mehrwerte für Kunden aus zahlreichen Branchen auf der ganzen Welt. Sie sind entscheidend für deren Erfolg. Es ist toll, eine Vielzahl von Partnern mit den APN Partner Awards EMEA 2021 auszuzeichnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in einem großartigen Jahr 2022", sagte Antonio Alonzo Lopez, EMEA Director Partner Success bei AWS.

Über Exasol Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind.

Exasol - accelerating insights from the world's data.

Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Exasol AG Marija Perisic PR Managerin DACH E-Mail: marija.perisic@exasol.com

