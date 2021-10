Fast Finance24 Holding AG: Veränderung im Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG - Sören Jensen als weiteres Vorstandsmitglied berufen

Veränderung im Vorstand der Fast Finance 24 Holding AG - Sören Jensen als weiteres Vorstandsmitglied berufen

Berlin, 22. Oktober 2021. Der Aufsichtsrat der Fast Finance 24 Holding AG (FF24 AG) hat Herrn Sören Jensen (42) in den Vorstand der FF24 AG bestellt.

Sören Jensen, der bereits als Geschäftsführer der Tochtergesellschaften FF24 Merchant Services GmbH und FF24 Ventures GmbH in der FF24-Gruppe aktiv ist (Aquirering (Payments) und Online-Banking (Pay), wird den bisherigen Alleinvorstand Andreas Garke bei der Ausrichtung der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit, sozialem Wirtschaften und guter Unternehmensführung ("ESG - Environmental, Social, Governance") unterstützen und für eine grünen Touch sorgen.

"Der Aufsichtsrat freut sich, mit Herrn Jensen ein weiteres international erfahrenes Mitglied für den Vorstand der FF24 AG gewonnen zu haben. Mit dieser Vorstandserweiterung ist das Unternehmen bestens für die künftige Entwicklung der FF24-Gruppe aufgestellt", kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Armin Dartsch die Personalie.

Zudem verantwortet Herr Jensen nunmehr auch bei der FF24 AG den weiteren technologischen Wandel im Rahmen der digitalen Transformation der FF24 AG-Gruppe.

Vor seinem Einstieg bei der FF24-Gruppe war Herr Jensen rund 25 Jahre als Unternehmer in großen Einzelhandel- und Onlinehandel-Unternehmen tätig, er besitzt umfassende Erfahrung in globalen Führungspositionen in den Bereichen Geschäftsprozess-Innovation, IT-Transformation und Corporate Strategy.

Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierböser unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG Uhlandstraße 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/

ISIN: DE000A1PG508

WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1242790

