DGAP-News: FCR Immobilien AG mit erfolgreichem Jahresstart 2020 (deutsch)

25.05.2020 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- EBITDA 3,5 Mio. Euro und EBT 1,5 Mio. Euro in Q1/2020

- FFO1 bei 1,1 Mio. Euro und FFO2 bei 1,8 Mio. Euro im 1. Quartal 2020

- Weiterer Ausbau des Immobilienbestands bei steigender Profitabilität geplant

München, 25.05.2020: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913 ) ist profitabel in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Gemäß IFRS-Zahlen lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, bei 3,5 Mio. Euro, der IFRS-Vergleichswert des Vorjahreszeitraums betrug 1,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, betrug 1,5 Mio. Euro. Der EPRA-NAV verbesserte sich von 84,5 Mio. Euro per Ende März 2019 auf 101,4 Mio. Euro per Ende des ersten Quartals 2020. Dies entspricht 11,08 Euro je Aktie (Q1/2019: Split bereinigt 9,23 Euro), ein Plus von 20 Prozent.

Im 1. Quartal 2020 hat die FCR Immobilien AG zwei Objekte verkauft. Die erzielten Verkaufspreise lagen dabei über den gutachterlich ermittelten bilanziellen Wertansätzen, so dass hieraus ein Ergebnisbeitrag von 0,2 Mio. Euro resultierte. Die Mieterträge stiegen im Quartal um 37,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. 5,2 Mio. Euro ohne Nebenkosten. Damit war die FCR Immobilien AG im 1. Quartal bereits allein aus der Bestandshaltung profitabel. Der FFO1 lag bei 1,1 Mio. Euro im ersten Quartal 2020, der FFO2 (inkl. Verkaufsgewinne) bei 1,8 Mio. Euro. Der Anstieg in den Mieterträgen resultiert zugleich aus dem zugekauften Immobilienbestand sowie den Vermieterfolgen aus dem Asset Management. Auch hat sich die Rückzahlung der aus der Vergangenheit teuren 2014er-Anleihen erheblich positiv auf den FFO1 ausgewirkt.

Das FCR-Geschäftsmodell basiert auf zwei Säulen: Zum einen auf dem reinen Bestandsgeschäft, zum anderen auf der Neu- und Weiterentwicklung von Objekten. Für beide Säulen sind teils unterschiedliche Mitarbeiter notwendig. Kosten für die Entwicklung belasten daher anfangs den FFO1, dagegen steigt der FFO2, in dem die Verkaufsgewinne berücksichtigt sind, erheblich an. Für das Jahr 2020 werden derzeit nach wie vor Verkäufe (über Gutachtenwert) im Bereich von über 25 Mio. Euro verhandelt, die sich dann entsprechend im FFO2 merklich auswirken werden.

Bei allen Zahlen macht sich die Ausrichtung auf Nahversorger mit einem Lebensmittelmarkt als Ankermieter positiv bemerkbar, so dass die Corona-Krise das Geschäft nur sehr moderat beeinträchtigt hat. Mit den Mietern, die von der Krise betroffen sind, wurden partnerschaftlich frühzeitig Vereinbarungen über eine zeitlich begrenzte Mietaussetzung bei einer Mietvertragsverlängerung oder eine Stundung bis zu den umsatzstarken Monaten Ende des Jahres vereinbart.

Mit dem vorhandenen Kapitalrahmen und der aktuellen Liquidität sieht sich die FCR Immobilien AG im derzeitigen Umfeld hervorragend aufgestellt und verfügt über den finanziellen Spielraum für einen weiteren Ausbau des Immobilienportfolios mit weiterhin steigender Profitabilität.

Die FCR Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2019 mit neuen Bestmarken beim Portfolio und den Ergebnissen abgeschlossen. Der Geschäftsbericht ist im Investor Relations-Bereich unter https://fcr-immobilien.de/geschaeftsberichte/ zu finden.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 D-80336 München www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München

Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Paul-Heyse-Straße 28 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de

ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4 , DE000A2G9G64 , DE000A2TSB16

WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6, A2TSB1 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1054701

