DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE: Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky verlässt das Unternehmen, Michael Bücker übernimmt zum 1. August 2021 (deutsch)

14.06.2021 / 20:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GRENKE: Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky verlässt das Unternehmen, Michael Bücker übernimmt zum 1. August 2021

Baden-Baden, den 14. Juni 2021: Die GRENKE AG gibt bekannt, dass die Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, nach acht Jahren im Vorstand der GRENKE AG, davon drei Jahre als Vorstandsvorsitzende, das Unternehmen zum 30. Juni 2021 zu verlassen. Der Aufsichtsrat und Frau Leminsky haben sich heute darauf verständigt, dass Frau Leminsky als Vorsitzende des Vorstands und als dessen Mitglied zu diesem Datum ausscheiden wird. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der bestehende Dienstvertrag aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. August 2021 Michael Bücker zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Während der Übergangsphase greifen die Vertretungsregelungen innerhalb des Vorstandes.

"Acht Jahre lang war ich Mitglied im Vorstand der GRENKE AG", erläutert Antje Leminsky. "Den Vorsitz 2018 von unserem Gründer Wolfgang Grenke zu übernehmen, war ein Meilenstein meiner Karriere. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und unseren Mitarbeitern konnten wir das Unternehmen 2019 zum erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte führen. Unser letzter Jahres- und Konzernabschluss zeigt, dass wir auch das Krisenjahr 2020 gut gemeistert haben. Das uneingeschränkte Testat der KPMG, der achtbare Geschäftsverlauf in den ersten Monaten des Jahres 2021 und die nunmehr abgeschlossenen aufsichtlichen Prüfungen untermauern: Die GRENKE AG ist resilient und die wesentlichen Voraussetzungen für eine nachhaltige Vertrauensbasis unserer Investoren, Kunden und Mitarbeiter sind geschaffen. Für mich der ideale Zeitpunkt, mein Amt zu übergeben und eine neue Herausforderung anzunehmen."

Prof. Ernst-Moritz Lipp, Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG: "Der Aufsichtsrat dankt Frau Leminsky für ihre wertvolle Arbeit in den letzten Jahren. Wir bedauern sehr, dass sie GRENKE verlassen wird. Sie hat während ihrer langen Amtszeit unser profitables Wachstum, die Erschließung neuer Märkte und die Digitalisierung von GRENKE in erheblichem Maße vorangetrieben. Besonderer Dank gilt ihrem sehr engagierten Einsatz bei der Abwehr des Shortseller-Angriffs. Die jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen unterstreichen ihre erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig freuen wir uns sehr mit Michael Bücker einen ausgezeichneten Nachfolger begeistert zu haben, der GRENKE in die nächste Phase der Entwicklung führen wird. Seine Erfahrung und Reputation sind deutlich positive Signale in den Markt."

Michael Bücker freut sich über seine neue Aufgabe: "Aus meiner Tätigkeit im Leasing und Corporate Finance kenne ich die GRENKE AG schon seit vielen Jahren sehr gut. Die Historie und der starke Kern des Geschäftsmodells sind für mich absolut überzeugend. Auf dieser Basis mit dem gesamten Team das Unternehmen mit seinen internen Strukturen fit zu machen für die nächsten Wachstumsschritte: Das sehe ich als meine wichtigste Aufgabe an."

Michael Bücker, Jahrgang 1962, zeichnete zuletzt als Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank verantwortlich für das Ressort Corporates & Markets. Davor war der Diplom-Kaufmann Vorstandssprecher der Commerz Real AG. Weitere berufliche Stationen waren die Commerzbank AG in verschiedenen Funktionen, die Deutsche Immobilien Leasing GmbH in Frankfurt sowie die Commerz- und Industrie-Leasing GmbH in Hamburg.

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.700 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet ( ISIN: DE000A161N30 ).

