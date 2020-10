DGAP-News: Hapag-Lloyd AG: Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch

^ DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Rating Hapag-Lloyd AG: Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch

14.10.2020 / 15:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 14. Oktober 2020

Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch

- Entwicklung des Containerschifffahrtsmarktes und Hapag-Lloyds besser als erwartet

- Kreditkennzahlen von Hapag-Lloyd im Jahr 2020 weiter verbessert

- Umsichtige Finanzpolitik mit starkem Fokus auf Entschuldung und Liquidität

Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat heute das Kreditrating von Hapag-Lloyd um eine Stufe von 'B1' mit negativem Ausblick auf 'Ba3' mit stabilem Ausblick angehoben. Dies ist die höchste Bonitätseinstufung, die Hapag-Lloyd seit der Einführung des Ratings durch Moody's im Jahr 2010 erhalten hat. Zusätzlich wurde das Rating für vorrangige unbesicherte Anleihen von 'B3' auf 'B2' angehoben.

Moody's würdigte, dass sich der Containerschifffahrtsmarkt und insbesondere Hapag-Lloyd inmitten der Pandemie sehr stark und besser als erwartet entwickelt haben. Infolgedessen haben sich die Kreditkennzahlen von Hapag-Lloyd in der ersten Hälfte des Jahres 2020 weiter verbessert. Die Rating-Aktion berücksichtigt auch die vorsichtige Finanzpolitik von Hapag-Lloyd, die sich in den letzten Jahren in erheblichen Entschuldungsbemühungen niederschlug.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) das Kredit-Rating für Hapag-Lloyd von 'B+' auf 'BB-' mit positivem Ausblick angehoben.

"Wir freuen uns sehr, dass sowohl Moody's als auch S&P unsere langfristigen Bemühungen zur Verbesserung unserer Bilanzstruktur durch kontinuierliche operative Verbesserungen und Schuldentilgung anerkannt haben. Für die Zukunft haben wir das Ziel, unsere Kreditqualität noch weiter zu verbessern. Durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie 2023 werden wir dieses Ziel erreichen können", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 239 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.000 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 388 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126

14.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com

ISIN: DE000HLAG475

WKN: HLAG47 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1140930

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1140930 14.10.2020

°