DGAP-News: Healthcare-Investor SHS verkauft Homecare-Spezialisten medigroba an die Löwenstein-Gruppe (deutsch)

Healthcare-Investor SHS verkauft Homecare-Spezialisten medigroba an die Löwenstein-Gruppe

Healthcare-Investor SHS verkauft Homecare-Spezialisten medigroba an die Löwenstein-Gruppe

* Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH verkauft im Zuge einer erfolgreichen Nachfolgeregelung ihre Anteile an der medigroba GmbH an die Löwenstein-Gruppe

* Mit der SHS als Mehrheitsgesellschafter hat medigroba in den letzten viereinhalb Jahren den Umsatz mehr als verdoppelt und das EBITDA verdreifacht

* Aufgrund des anhaltenden Trends zur außerklinischen Versorgung von Patienten rechnet der mittelständische Homecare Spezialist mit der Fortsetzung seines dynamischen Wachstumskurses

Tübingen, den 22. April 2021

Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat der Tübinger Healthcare-Investor SHS gemeinsam mit dem Management in den letzten fünf Jahren den Balinger Homecare-Spezialisten medigroba GmbH auf einen dynamischen Wachstumskurs geführt. Mit der Integration der medigroba in die Löwenstein-Gruppe will das medigroba-Management die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH gibt den Verkauf des Balinger Homecare-Unternehmens medigroba GmbH an die Löwenstein Medical GmbH & Co. KG (Bad Ems) bekannt.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung hat die SHS Ende 2016 die Gesellschaft gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern übernommen. Als medizinischer Großhändler im Jahr 1975 gegründet, spielt medigroba in mehreren Bundesländern eine wichtige Rolle bei der außerklinischen Versorgung von Patienten. Dieses sogenannte Homecare-Geschäft macht heute 95 Prozent des medigroba-Umsatzes aus. Seit dem Eintritt der SHS im Jahr 2016 konnte der Umsatz durch organisches Wachstum mehr als verdoppelt werden. Das EBITDA konnte sogar verdreifacht werden.

"Wir führen diesen beachtlichen Erfolg vor allem auf die gezielte Ausweitung der Vertriebsregionen, den Aufbau neuer Versorgungsfelder sowie den motivierten Einsatz des Managements und des gesamten medigroba-Teams zurück", sagt Uwe Steinbacher, Geschäftsführer und Partner bei der SHS. "Das Unternehmen hat den Vertrieb gezielt regional ausgebaut, vom Stammsitz in Baden-Württemberg, dann 2017 in Nordrhein-Westfalen und 2019 in Hessen sowie in Rheinland-Pfalz."

Heute beschäftigt die medigroba 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp die Hälfte examinierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Zu den Kunden der medigroba zählen Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Krankenkassen und spezialisierte Arztpraxen. Dabei erhalten die Patienten von qualifiziertem Personal Geräte und Leistungen wie zum Beispiel: Beatmung, Tracheostomaversorgung, Sauerstoff, Monitoring, enterale und parenterale Ernährung, Wundversorgung, Schmerztherapie, Pflegebetten und mehr.

Das gesamte Marktvolumen für ambulante Hilfsmittel schätzt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV) auf ungefähr 9 Milliarden Euro, dies entspricht 3,7 Prozent der Gesamtausgaben der GKV von rund 240 Milliarden Euro im Jahr 2019.

"Zurzeit nehmen ungefähr 6 Millionen Patienten in Deutschland außerklinische Versorgungen mit medizinischen Hilfsmitteln (Homecare) in Anspruch", sagt medigroba-Geschäftsführer Frank Franzen. "Im Jahr 2030 werden es über 9 Millionen Patienten sein, die Homecare benötigen. Das ist ein großes Marktpotenzial."

Mitgeschäftsführer Bodo Weinitschke zeigt sich zuversichtlich: "Die Bedeutung qualifizierter medizinischer Pflege außerhalb der Kliniken wird weiter zunehmen. Wir wollen das dynamische Wachstum, das wir mit Hilfe der medtech-erfahrenen SHS in den letzten Jahren geschafft haben, unter dem Dach der Löwenstein-Gruppe fortsetzen. Dazu werden wir unseren Vertrieb gezielt in neue Regionen ausweiten und in bestehenden Regionen den Patienten neue Leistungen anbieten."

Von der Integration in die Löwenstein-Gruppe verspricht sich medigroba zahlreiche Synergien, die beiden Unternehmen beim Ausbau ihrer Marktposition helfen werden. Die 1986 gegründete Löwenstein-Gruppe mit Sitz in Bad Ems zählt heute mit 1950 Mitarbeitern in Deutschland zu den führenden Anbietern in den Bereichen Beatmungsmedizin, Schlafmedizin, Neonatologie und Anästhesie.

"Wir sind zuversichtlich, dass die medigroba GmbH als Teil der Löwenstein-Gruppe zu einem führenden Player im deutschen Homecare-Markt werden wird. Frank Franzen und Bodo Weinitschke sind erfahrene, führungsstarke Manager und bestens vernetzt. Sie denken strategisch und können ein Team zu Höchstleistungen motivieren", gibt sich SHS-Geschäftsführer Uwe Steinbacher zufrieden. "Löwenstein wird viel Freude mit dieser Akquisition haben!"

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seiner Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den europäischen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, strategische Investoren, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 30 Mio. EUR, darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Aktuell investiert SHS aus seinem fünften Fonds. Der Fonds hat Kapitalzusagen in Höhe von über 130 Mio. Euro erhalten. Weitere Informationen: www.shs-capital.eu

Pressekontakt: Regine Hujer SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH Bismarckstraße 12 72072 Tübingen tuebingen@shs-capital.eu

Ansprechpartner PR: Norbert Kraas cc@shs-capital.eu Telefon 0172/8061014

Über die medigroba GmbH:

Die medigroba GmbH wurde im Jahre 1975 als medizinischer Großhandel (Praxisbedarf, Diabetes etc.) in Balingen gegründet und startete als Familienunternehmen mit 6 Mitarbeiter/Innen. In den 1990-er Jahre spezialisierte sich das Unternehmen zum Homecare-Versorger in Baden-Württemberg. Im Jahr 2016 erwarb die SHS die Mehrheit der Anteile der medigroba GmbH und unterstützt seit dem die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Einbeziehung des ehemaligen Managements in die Ausrichtung des Unternehmens und die Wahrung des familiären Betriebsklimas trug dabei wesentlich zur Motivation der Belegschaft bei und resultierte in den darauffolgenden Jahren in einem überdurchschnittlichen Wachstum. Im Jahr 2020 verfügte die medigroba GmbH über Standorte in BW, NRW, Hessen, RPF, und Bayern. Die Belegschaft wuchs zur Jahreswende auf etwa 120 Mitarbeiter an. Zudem wurde die medigroba von der Zeitschrift FOCUS-BUSINESS und Kununu Deutschland als "Top Arbeitgeber im Mittelstand jeweils 2019 und 2020" ausgezeichnet.

Die medigroba GmbH bietet einen vollständigen Service zur Belieferung von Patienten mit Hilfsmitteln in Pflegeeirichtungen und in die häusliche Umgebung. Darüber hinaus werden Produkte für die Einrichtung selbst (z.B. Hygiene / Desinfektion) angeboten. Das Leistungsspektrum der medigroba ist ganzheitlich ausgerichtet und umfasst:

* Medizintechnik (Beatmung, Monitoring, Sauerstoff)

* Homecare (enterale Ernährung, Wundversorgung, Bauchstoma und Inkontinenz)

* Infusionstherapien (parenterale Ernährung, Schmerztherapie, Antibiosen)

* Spezielle Kinderversorgung

* Reha-Hilfsmittel (Rollstühle, Betten etc.)

* Hygienemanagement

* Sonstiges (Diabetes, Praxisbedarf, Pflegehilfsmittel)

Die medigroba ist Mitglied des Sanitätshaus-Verbundes Reha Vital und verfügt damit über Verträge mit allen relevanten Krankenkassen. Das Unternehmen unterhält eine eigene Medizintechnikwerkstatt zur Aufbereitung und Reparatur der Geräte und einen eigenen Lieferservice. Die medigroba Akademie, ein zertifiziertes Schulungszentrum, schult jährlich mehr als 1000 Pflegekräfte mit steigender Nachfrage. Das Qualitätsmanagement der medigroba wurde aktuell nach DIN EN ISO 13485:2016 zertifiziert. Weitere Informationen: www.medigroba.de

Über die Löwenstein Medical GmbH & Co. KG:

Der Wille zur Dienstleistung, ausgesprochene Kundennähe und Kundenzufriedenheit und die Innovationskraft bei der Entwicklung neuer Technologien in der Medizintechnik sind die entscheidenden Faktoren, die Löwenstein Medical zu einem führenden medizintechnischen Unternehmen gemacht haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Löwenstein Medical im Innen- und Außendienst sowie in zahlreichen Niederlassungen und Schlaf-Atemzentren sind mit hoher Einsatzbereitschaft und Identifikation und großem Fachwissen für die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten engagiert. Das Leistungsspektrum von Löwenstein Medical wird kontinuierlich ausgebaut und erstreckt sich von der Intensiv-Beatmung, Neonatologie, Anästhesie, Schlaftherapie, Schlaf-Medizin und Schlafdiagnostik bis hin zur außerklinischen Beatmung und Sauerstoff-Versorgung. Löwenstein Medical ist Innovator, Hersteller und Distributor. Dazu stehen fast 2000 Mitarbeiter zur Verfügung, in 28 Niederlassungen und knapp 200 Schlaf-Atemzentren in Deutschland, zur Versorgung von Kliniken und über 700.000 Patienten. Darüber hinaus ist Löwenstein Medical mit eigenen Niederlassungen in Österreich, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Israel, China, Dänemark, Belgien und der Schweiz vertreten. In Partnerschaft mit weltweit führenden Herstellern ist Löwenstein Medical Wegbereiter und Marktführer in neuen Fachdisziplinen wie der Schlaf- und Beatmungsmedizin. In den Unternehmensbereichen Homecare, Schlaftherapie, Beatmung, Neonatologie und Anästhesie entwickelt und produziert Löwenstein Medical selbst Spitzentechnologie "Made in Germany" für den Weltmarkt seit über 30 Jahren und auch in Zukunft und exportiert in über 100 Länder lebenserhaltende Medizintechnik für Kliniken, Ärzte und Patienten. Löwenstein Medical sorgt mit Produkten und Dienstleistungen auf höchstem Niveau für die Gesundheit, Zufriedenheit und Lebensqualität der Patienten. Das ist ein Anspruch, der den Erfolg von Löwestein Medical begründet hat, in der Vergangenheit sowie in der Zukunft. Weitere Informationen: https://hul.de

