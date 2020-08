DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2020

* positives IFRS-Ergebnis durch Zuschreibungen auf börsennotierte Beteiligungen

* NAV bei EUR 10,74 je Aktie

* Flatex Teilexit führt zu zweistelligen Ergebnisbeitrag für 2. Halbjahr

Frankfurt am Main, den 20. August 2020 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0L1NN5 ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2020.

Die Heliad weist zum 30. Juni 2020 ein positives Periodenergebnis nach IFRS in Höhe von EUR 32,4 Mio. (Vorjahr: EUR 0,4 Mio.) aus. Der Net Asset Value je Aktie zum 30. Juni 2020 beträgt EUR 10,74 (31.Dezember 2019: EUR 7,39). Die Eigenkapitalquote hat sich zum Stichtag 30. Juni 2020 auf 98,8% (31.Dezember 2019: 99,2%) leicht reduziert, bleibt aber auf einem hohen Niveau.

Nach dem deutschen Rechnungslegungsstandard HGB weist die Heliad im Berichtszeitraum ein Periodenergebnis in Höhe von EUR -2,2 Mio. (1. HJ 2019 EUR -1,9 Mio.) aus. Das negative HGB Ergebnis resultiert im Wesentlichen durch Wertanpassungen auf nicht börsennotierte Beteiligungen, welche aus Vorsichtsgründen vorgenommen wurden.

Das positive Ergebnis nach IFRS ist wesentlich auf die Entwicklung der Beteiligung an der börsennotierten flatex AG zurückzuführen, welche gemessen am Aktienkurs auf über 40 EUR/Aktie steigen konnte. Heliad konnte von der sehr guten Kursentwicklung profitieren und unmittelbar nach dem Stichtag zum 1. Halbjahr 2020 einen Teilexit von Flatex-Aktien in Höhe von mehr als 20 Mio. EUR realisieren. Der daraus resultierende zweistellige Millionen Gewinn wird sich daher erst im 2. Halbjahr im Ergebnis nach HGB niederschlagen.

Der Halbjahresbericht der Heliad wird unter www.heliad.com in der Rubrik Investor Relations veröffentlicht.

Über Heliad Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke Unternehmen im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel und individuell auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Titels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Informationen zur Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-719 12 80 - 0 Fax: +49 69 71 91 59 65 11 E-Mail: info@heliad.com Internet: www.heliad.com

ISIN: DE000A0L1NN5

WKN: A0L1NN Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120817

