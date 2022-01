INDUS Holding AG: Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich über Prognose: INDUS legt überraschenden Jahresendspurt hin

^ DGAP-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung INDUS Holding AG: Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich über Prognose: INDUS legt überraschenden Jahresendspurt hin

26.01.2022 / 17:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich über Prognose: INDUS legt überraschenden Jahresendspurt hin

Bergisch Gladbach, 26. Januar 2022 - Aufgrund der positiven operativen Entwicklung in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2021 wird die INDUS Holding AG das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem Umsatz in Höhe von 1,75 bis 1,78 Mrd. EUR und einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 110 und 116 Mio. EUR abschließen. In der Prognose vom 11. November 2021 ging INDUS von einem Umsatz von 1,60 bis 1,75 Mrd. EUR und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 95 bis 110 Mio. EUR aus. Grund für die höheren Umsatzerlöse und Ergebnisse ist ein starker Schlussspurt der aktuell 46 Beteiligungsunternehmen der Gruppe.

Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe: "Wir sind positiv überrascht von der Entwicklung zum Jahresende. Insbesondere die Segmente Bau / Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau sowie Metalltechnik haben überdurchschnittlich zugelegt, aber auch die anderen Segmente leisten einen Beitrag. Insgesamt konnten die Unternehmen der Gruppe die Engpässe bei der Materialversorgung gut meistern und Spielräume bei der Preisgestaltung nutzen. Das hat uns dieses gute Ergebnis beschert."

Die INDUS-Gruppe konnte sich damit im Übergangsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern und sieht sich auf gutem Weg zur Normalität. "Wir haben in diesem Jahr allerdings auch feststellen müssen, dass vor dem Hintergrund der Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen bei unseren Unternehmen und deren Kunden punktgenaue Prognosen nahezu unmöglich geworden sind", so Schmidt.

Diese Einschätzung ist vorläufig. Weitere Kennzahlen werden am 23. Februar 2022 im Rahmen der Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Die Veröffentlichung und Kommentierung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 erfolgt am 23. März 2022.

Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die operative Eigenverantwortung der aktuell 46 Beteiligungen. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 1,56 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt: Nina Wolf & Dafne Sanac Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73 Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32 E-Mail presse@indus.de E-Mail investor.relations@indus.de www.indus.de

26.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de

ISIN: DE0006200108

WKN: 620010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse EQS News ID: 1273284

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1273284 26.01.2022

°