DGAP-News: IT Competence Group mit sehr starkem erstem Halbjahr trotz Corona (deutsch)

IT Competence Group mit sehr starkem erstem Halbjahr trotz Corona

28.07.2020

Ludwigsburg. Die im m:access der Börse München gelistete IT Competence Group SE berichtet über das erste Halbjahr 2020.

Das Dienstleistungsunternehmen hat das erste Halbjahr äußerst erfolgreich abgeschlossen und konnte trotz des in den Berichtszeitraum fallenden Lockdowns das stärkste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen.

Die Gesamtleistung konnte im ersten Halbjahr 2020 um 3,1% auf 13,1 Mio. Euro zulegen (Stand 30.6.2020: 12,7 Mio. Euro). Die Gesamtleistung des zweiten Quartals lag bei 6,5 Mio. Euro und konnte damit ebenfalls leicht gesteigert werden.

Das EBITDA der ersten 6 Monate stieg überproportional um 37% an und lag bei 0,9 Mio. Euro (HJ1 2019: 0,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr lag bei 6,9%. Bezogen auf das zweite Quartal lag das EBITDA bei 0,4 Mio. Euro. Das EBIT des ersten Halbjahrs legte ebenso deutlich auf einen Wert von 0,8 Mio. Euro zu (HJ1 2019: 0,5 Mio. Euro).

Neben der sehr positiven operativen Entwicklung kam es im ersten Halbjahr zu einem außerordentlichen Steuer- und Zinsertrag. Der Einspruch gegen einen Steuerbescheid konnte nach mehreren Jahren erfolgreich durchgesetzt werden und führte zu einer Steuerrückzahlung verbunden mit Verzinsung in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

Der Auftragsbestand zum 30.06.2020 lag bei 15,8 Mio. Euro und konnte damit im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt abermals deutlich zulegen (30.06.2020: 14,3 Mio. Euro).

Die Gesellschaft konnte das erste Halbjahr trotz der Corona Pandemie ohne Beeinträchtigungen planmäßig abschließen. Die Auftragslage für das zweite Halbjahr ist unverändert gut, so dass das Management zuversichtlich ist, die Jahresziele zu erreichen. Diese sehen neben einem stabilen Umsatz deutlich gesteigerte Ergebniskennzahlen vor.

Unabhängig davon rechnet das Management im laufenden Jahr noch mit zusätzlichen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen durch die Übernahme der audius Gesellschaften, die auf der heute stattfindenden Hauptversammlung beschlossen werden sollen.

Über IT Competence Group

Die IT Competence Group SE ist eine IT-Service-Gesellschaft, die in der DACH-Region aktiv ist. Das Unternehmen bietet von der Beratung, Implementierung und dem Betrieb maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur und Business Solutions an. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit mobilen Dateninfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Gemeinsam mit dem strategischen Mehrheitsaktionär audius AG ist das Ziel sowohl organisch als durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der IT Competence Group SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt als auch im Mittelstandssegment m:access der Börse München.

Über audius

Audius wurde im Jahr 1991 gegründet und ist in den Bereichen Software, Security & Audit Services, Consulting und Managed Services tätig. Damit verstärken sich die Unternehmen im Bereich ihrer Kernkompetenzen und verbreitern gleichzeitig ihr Leistungsportfolio. audius beschäftigt aktuell knapp 300 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 ohne die IT Competence Group einen Umsatz in Höhe von rund Euro 27 Mio.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

IT Competence Group SE Investor Relations

t.: +49 89-716 721-044 info@it-competencegroup.de

www.it-competencegroup.de

