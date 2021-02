K&E Treuhand GmbH: WIRECARD AG IN INSOLVENZ - BEKANNTMACHUNG EINER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG / AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE durch den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger

WIRECARD AG IN INSOLVENZ

EUR 500.000.000 0,5% Schuldverschreibungen 2019/2024 ( ISIN DE000A2YNQ58 , Common Code 205218076, WKN A2YNQ5)

BEKANNTMACHUNG EINER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG / AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE durch den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger

Die K & E Treuhand GmbH fordert als gemeinsamer Vertreter (der "Gemeinsame Vertreter") der Gläubiger der von der Wirecard AG in Insolvenz, Aschheim (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 169227) begebenen EUR 500.000.000 0,5% Schuldverschreibungen mit Endfälligkeit am 11. September 2024 (ISIN DE000A2YNQ58, Common Code 205218076, WKN A2YNQ5) (die "Anleihegläubiger") die Anleihegläubiger auf, über bestimmte vorgeschlagene Ermächtigungen für und Weisungen an den Gemeinsamen Vertreter abzustimmen. Die Vorschläge betreffen:

1. eine Ermächtigung und Weisung, die Garantieansprüche der Anleihegläubiger geltend zu machen;

2. eine Weisung, die Forderungsanmeldung des Emittenten der Wirecard-Wandelanleihe zu bestreiten;

3. eine Weisung, bestimmte Forderungsanmeldungen von Aktionären zu bestreiten; und

4. eine Ermächtigung, Auslagen und eine angemessene Vergütung aus den Ausschüttungen an die Anleihegläubiger einzubehalten.

Achtung: Um an der Abstimmung teilzunehmen, ist eine rechtzeitige Anmeldung nötig

bis 24:00 Uhr (MEZ) am 12. März 2021.

Die Abstimmung ohne Versammlung findet statt

von 00:00 Uhr (MEZ) am 15. März 2021

bis 24:00 Uhr (MEZ) am 21. März 2021.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe, ein Formular zur Anmeldung, ein Formular zur Stimmabgabe, das Formular zur Anmeldungs- und Stimmrechtsvollmacht sowie weitere Informationen sind unter www.ketreuhand.com/de/wirecard und unter https://www.wirecard.com/de/kapitalmarktrechtliche-pflichtangaben/anleihe/ verfügbar.

K & E Treuhand GmbH c/o Kirkland & Ellis International LLP Maximilianstr. 11 80539 München, Deutschland Fax: +49 89 2030 6100 Email: wirecard@ketreuhand.com

