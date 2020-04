DGAP-News: Landkreis Ludwigsburg nutzt Corona-Bot der USU GmbH (deutsch)

Landkreis Ludwigsburg nutzt Corona-Bot der USU GmbH

^ DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Landkreis Ludwigsburg nutzt Corona-Bot der USU GmbH

30.04.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bürger erhalten aktuelle Corona-News speziell für ihre Region

Möglingen / Ludwigsburg, 30. April 2020. Ab sofort steht allen Bürgern aus dem Landkreis Ludwigsburg eine neue Informationsquelle für sämtliche Fragen rund um aktuelle Corona-Regularien und -Richtlinien zur Verfügung. Die von USU entwickelte intelligente Onlinehilfe bietet verlässliche Antworten auf alle wichtigen individuellen Fragen zu den regionalen Corona-Regelungen von Baden-Württemberg bzw. des Landkreises Ludwigsburg - unabhängig von Zeit und Ort. Das intuitiv bedienbare System ist auf der Startseite des Landkreises Ludwigsburg abrufbar unter: https://corona-bot.usu.com/kbot.

Im Zuge einer Mitarbeiter-Initiative hat das Softwarehaus USU seine Chatbot-Technologie um Fragen und Antworten bzgl. des Corona-Virus (COVID-19) ergänzt und passende Dialoge modelliert. Den daraus entstanden Corona-Bot "Corina" stellt es den Behörden kostenlos zur Verfügung. Egal, ob es um die Notfallbetreuung von Kindern, Mundschutz, Testlabors bei Symptomen oder Fragen zur aktuellen Schulsituation geht - das USU-System versteht auch "unscharfe" Fragen und liefert rasch die passenden Antworten durch eine intelligente Dialogsteuerung. Damit bietet es verlässliche und qualitätsgesicherte Auskünfte.

Auch Fragen zum Fußball kann der Chatbot beantworten: Beispielsweise fragt ein Bürger: "Wann gibt es wieder Fußball?" Aufgrund der unklaren Formulierung fragt das System zurück: "Sie fragen nach "Fußball". Meinen Sie damit die Bundesliga, oder möchten Sie selbst im Freien Fußball spielen?" Bei Klick auf "Fußball im Freien" liefert der Bot nach Eingabe der Postleitzahl detaillierte Informationen, u.a. dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur in Gruppen von zwei Personen oder im Rahmen der Kernfamilie erlaubt sei, öffentliche Spiel- und Bolzplätze jedoch geschlossen seien. Ansonsten gäbe es keine Einschränkungen für Aktivitäten im Freien - bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern.

Landrat Dietmar Allgaier freut sich über das Angebot, den eigens für die Corona-Krise entwickelten Chat-Bot nutzen zu können: "Wir möchten damit unseren Service für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis verbessern und gleichzeitig die Corona-Bürger-Hotline entlasten. Digitale Instrumente bieten für die öffentliche Verwaltung eine große Chance, die es auch danach noch zu nutzen gilt, um insbesondere die jüngere Zielgruppe zu erreichen."

"Wir möchten damit unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und einen konkreten Beitrag zur besseren Orientierung und zur Bewältigung der Krise in der aktuellen Ausnahmesituation leisten", so USU-Vorstand Benjamin Strehl. "Dabei profitieren nicht nur die Behörden, die von Standardfragen entlastet werden, sondern vor allem die Bürgerinnen und Bürger, die rund um die Uhr aktuelle und qualitätsgesicherte Informationen erhalten. Unser kostenfreies Angebot gilt im Übrigen für alle Regionen in Deutschland."

Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie unter http://www.usu.com abrufbar.

USU GmbH

Die 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: falk.sorge@usu.com

30.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1033517

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1033517 30.04.2020

°